Fernanda Iglesias protagonizó un fuerte cruce con Yanina Latorre, y abrió el abanico hacia muchas otras celebridades que compartieron trabajos con ellas. Entre críticas y rumores, la periodista se posicionó en el centro de los escándalos y las miradas de muchos por sus "amenazas" y dichos contra diversas conductoras. Una de las menciondas fue Vero Lozano, quien recibió una fuerte advertencia, ya que la exangelita tenía "muchas cosas para decir". Lejos de quedarse callada y alejarse de la problemática, recogió el guante y reveló su relación con Iglesias.

Ante las amenazas de Fernanda Iglesias, la palabra de Vero Lozano

Fernanda Iglesias se plantó frente a varios colegas de la televisión argentina, y apuntó contra ellos con varios rumores de infidelidades y secretos que podrían cambiar su imagen pública. Una de las más expuestas fue Yanina Latorre, a quien acusó de "cornuda", ya que Diego Latorre la habría vuelto a engañar con una compañera del colegio. Sin embargo, otras celebridades también se vieron involucradas en el enojo de la panelista, y una de ellas fue Verónica Lozano.

La conductora y la periodista trabajaron juntas durante un tiempo en PM (Telefe). Si bien siempre pareció que tuvieron un buen trato, en los últimos días, Iglesias aseguró que tenía información picante y comprometedora sobre la también psicóloga. Ante esta situación "amenazante", y en conversaciones con Yanina, Verónica decidió responder tajante y reveló cuál era la verdadera relación profesional que ambas mantenían, previo a los escándalos.

Lozano explicó que Iglesias siempre había sido buena profesional y agradable. "Lo que sí le he dicho a ella, y estoy habilitada para contarlo, es que siempre ha tenido una fantasía de que todas las chicas gustan de Pablo Nieto, su exmarido", lanzó. Según expresó, esa sensación "escala y la ha llevado a lugares poco felices, para ella y para su propia familia". Además, habrían ocurrido incomodidades, ya que él fue productor del programa cuando trabajaban juntas.

Muchos usuarios lo tomaron como una tajante respuesta sin miedos a lo que Fernanda Iglesias tenga para contar sobre ella. Verónica Lozano no quedó fuera de la guerra de la panelista con sus colegas, contra quienes aseguró que tiene secretos que podrían cambiar su imagen pública. La conductora se sumó a una lista de periodistas que no tardaron en responderle a Fernanda, y que se pusieron firmes ante esta situación que pareciera no tener un final.

