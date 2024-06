"Autos Pilar Premium: Testimonios que Definen Nuestro Compromiso"

CREDITO CARAS

Diego: Una experiencia de compra inolvidable

Revista Caras tuvo el placer de entrevistar a Diego, quien recientemente adquirió una camioneta y nos comparte su experiencia desde el proceso de compra hasta la entrega del vehículo. Hoy nos cuenta todos los detalles.

Diego, contanos sobre el proceso de compra de tu nueva camioneta. ¿Cómo fue todo desde el principio?

Bueno, el proceso de compra comenzó con muchas dudas de mi parte ya que uno al comprar algo de tanto valor entra con cierto juicio. Fue a través de Mauro, un amigo que me recomendó la agencia, que llegué a Autos Pilar Premium. Cuando llegué a la agencia, Mauro me presentó a Carlos y su equipo. Les expliqué cuál era mi idea y con cuánto dinero contaba. Me preguntaron cuál era mi intención y qué estaba buscando. Les comenté que quería una camioneta que me diera presencia al visitar a mis clientes, y que este proceso lo quería llevar a cabo de a poco, ya que estos procesos son lentos y tranquilos.

¿La camioneta cumplió con tus expectativas iniciales?

Absolutamente. Desde el principio, quería una camioneta negra, completamente negra si era posible. Y la camioneta que me ofrecieron cumplió con todas mis expectativas. Sentí que realmente entendieron lo que estaba buscando. Fue como si todo encajara perfectamente. La situación fue muy amigable y cómoda. A pesar de que sabía que iba a ser un negocio, fue una situación muy amena con un trato muy amigable. O sea, viste cuando vos decís, ok, sé que voy a comprar algo, pero no me quiero llevar un problema, entonces, yo sabía que ese problema no iba a existir. Me sentía tan confortable que sabía que no estaba comprando un problema. Eso me generó mucha confianza, es algo para destacar de Carlos (dueño de la agencia), que la confianza. me la transmitía él. Así que bueno, excelente en ese sentido.

¿Cómo fue el día de la entrega de la camioneta?

El día de la entrega fue increíble. Llegué a la agencia alrededor de las 5 de la tarde con un poco de efectivo para hacer la seña. Al día siguiente, volví con el total acordado. Todo fue muy rápido, menos de 24 horas. Carlos me había dicho que le avisara cuando llegara para tener todo listo con los papeles. Yo le dije que no tenía problema con los tiempos y que no quería poner a nadie en aprietos. Me dijo que si llevaba el dinero, la camioneta sería mía ese mismo día. Llegué alrededor de las 3 de la tarde y para las 5/5:30 ya estaba saliendo con la camioneta. Fue realmente impresionante. Mi hermano me acompañó y también quedó sorprendido por la rapidez de todo el proceso.

Para cerrar, ¿qué mensaje quisieras compartir con nuestros lectores sobre tu experiencia?

Siempre digo que el cliente vuelve por los resultados. A veces el precio pasa a segundo plano cuando los resultados son óptimos y hay un interés real del proveedor en cubrir todas las necesidades del cliente y despejar sus dudas. Mi experiencia fue tan positiva que la recomiendo totalmente. Ya le dije a un amigo que estaba buscando una máquina similar que viniera acá. Hoy es posible que mi hermano también venga, ya que está buscando una camioneta. Les conté sobre mi experiencia y lo bien que me sentí. Por eso, lo estoy recomendando. Creo que cuando uno cuenta una experiencia así de agradable, vale la pena compartirla.

¿Cómo influyen las experiencias positivas de los clientes en la reputación y el éxito continuo de la concesionaria?

La Voz de Nuestros Clientes: Protagonistas en Autos Pilar Premium

En Autos Pilar Premium, la opinión de nuestros clientes es el reflejo más auténtico de nuestro compromiso y dedicación. Cada testimonio es el resultado de nuestros esfuerzos continuos por proporcionar una experiencia de compra inigualable, donde cada cliente se sienta importante y escuchado. Sabemos que la compra de un vehículo es una decisión significativa y única, y nos enorgullecemos de acompañar a nuestros clientes en cada paso de este proceso crucial.

Beneficios Post Compra Exclusivos

Además de ofrecer una atención excepcional durante la compra, en Autos Pilar Premium nos esforzamos por extender nuestra calidad de servicio más allá de la entrega del vehículo. Nuestros clientes disfrutan de una variedad de beneficios post-compra diseñados para enriquecer su experiencia:

• Vouchers para un Día de Spa en el Hilton: Relájese y disfrute de un día de spa en la prestigiosa cadena de hoteles cinco estrellas, como agradecimiento por elegirnos.

• Descuentos en Establecimientos Gastronómicos de Primera Categoría: Experimente la mejor gastronomía con descuentos exclusivos en una selección de restaurantes de alta gama.

Estos beneficios son una extensión de nuestro compromiso con la satisfacción del cliente, asegurando que cada aspecto de su relación con Autos Pilar Premium sea memorable y gratificante.

En Autos Pilar Premium, no solo vendemos vehículos de alta gama, sino que también construimos relaciones basadas en la confianza y la excelencia en el servicio. Agradecemos a nuestros clientes por sus valiosos testimonios y continuamos esforzándonos por superar sus expectativas en cada oportunidad.

DATOS DE CONTACTO:

Instagram: @autospilarpremium

Web: autospilar.com

WhatsApp: 1132307099