Bakti Centro de Yoga

¿Cómo surgió la creación de tu centro de yoga Bakti?

Mi nombre es Ángeles Repetto, tengo 33 años, estoy en pareja hace 13 años y juntos tenemos un hijo de 3 años.

Primero que nada, me parece importante contar mi recorrido y mi formación inicial. Soy diseñadora gráfica egresada de la Universidad de Buenos Aires. Al recibir propuestas para crear sitios web, descubrí que debía aprender sobre diseño digital, lo que me llevó a especializarme en lenguajes de programación. Pronto, comenzaron a llegarme propuestas para trabajar en UX/UI, un área poco conocida en ese momento. Decidí lanzarme junto a mi socia a proyectos grandes y descubrí mi pasión por esta especialidad, lo que me llevó a especializarme en UX/UI en el ITBA.

En los primeros pasos de mi carrera profesional tuve la oportunidad de conocer a una gran amiga, dueña de una startup de búsqueda de perfiles digitales. Ella me dijo una frase que me quedó grabada siempre: “los próximos perfiles de profesionales van a tener dos carreras completamente diferentes”.

Trabajé en múltiples proyectos digitales para marcas nacionales e internacionales. Formé mi propia agencia de UX/UI con un equipo increíble y fui profesora de UI.

Paralelamente, sentí la necesidad de equilibrar mi vida profesional con prácticas de yoga y meditación, influenciada por mi entorno familiar que siempre estuvo relacionada con espiritualidad. Así que me puse a estudiar yoga para mi crecimiento personal.

En 2020, durante la pandemia, quedé embarazada. Ese año enfrenté el nacimiento de mi hijo, la enfermedad y fallecimiento de mi padre, y una mudanza, lo que me llevó a momentos de gran estrés.

Ahí es cuando me di cuenta que mi maternidad se vio afectada por todo lo que me había pasado y me puse a estudiar yoga prenatal y postnatal, expandiendo mis conocimientos en otra especialización para acompañar a embarazadas y a familias con sus bebés. Me certifiqué por la Yoga Alliance International of India y la Asociación Internacional de Profesionales de Yoga y Ayurveda. Además, tengo una especialización en yoga para adolescentes y soy instructora en meditación.

El año pasado dejé la agencia para convertirme en consultora de UX/UI y trabajar en equipos increíbles dentro de empresas que confían en mis conocimientos. Al mismo tiempo, abrí un centro de yoga en el Paseo comercial Santa Barbara, Benavidez..

Actualmente, estoy incorporando estudios en neurociencia maternal, un campo que me ha permitido unificar los conceptos de maternidad y adolescencia en lo que se llama “Matrescencia”. Ambos periodos se caracterizan por una gran transformación física y psicológica.

Qué será de esta gran dualidad ya lo podré ver en un futuro, pero lo único que sé es que finalmente mi amiga tenía razón y se lo recomiendo a todos.

Datos de contacto:

Paseo Santa Barbara, Local 26 | Corredor Bancalari 3901, Benavídez.

Mail: [email protected]

Teléfono: 1166211657

Instagram: @estudiobakti