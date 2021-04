Barrionuevo Sierchuk Arquitectas: la esencia del diseño a escala humana

En marzo del 1986, la Arq. Gabriela Inés Barrionuevo fundó junto a su socia, la Arq. Adriana Edith Sierchuk, el estudio que lleva los apellidos de ambas. “Mi socia y amiga desde los 13 años, Adriana, falleció en junio del 2020 de leucemia, pero a pesar de su partida el estudio se sigue llamando Barrionuevo Sierchuk, porque ya es una marca, pero, más allá de eso, dejé el nombre porque hace mención a lo que juntas contruimos y es un tributo a nuestra amistad”, dice Gabriela emocionada.

Hace 35 años que el estudio trabaja ininterrumpidamente y “fuimos el primer estudio en Argentina con todas mujeres en su equipo, y seguimos siendo todas mujeres, aunque tenemos asesores varones. No somos feministas, pero sí creemos en nuestras fortalezas”, asegura Gabriela que lidera la casa matriz en Martínez, zona Norte con Roxana Pilotto y Florencia Miglierina como arquitectas asociadas.

- ¿Qué es lo que la motiva a seguir en su profesión después de tantos años?

Lo que más me motiva es que la disfruto y me gusta, lo hago con un profundo amor y respeto. Por supuesto que, a lo largo de todos estos años, hubo trabajos que he disfrutado más que otros. Por ejemplo, las Joyerías Homero y los locales Peter Kent fueron espacios de muchísima creatividad y consolidación de las marcas, y en ambas la imagen corporativa se valorizo. Pasó lo mismo con la cadena de Joyerías Mosso, en Chile.

- ¿Qué es la arquitectura unifamiliar customizada en la que el estudio se fue especializando?

Nos especializamos en casas a medidas de las necesidades de nuestros clientes. Eso es arquitectura unifamiliar customizada. Una de mis mayores motivaciones es poder brindarles a los comitentes la casa que tanto soñaron y superar sus expectativas, que nuestra propuesta de vida sea mejor de lo que se la imaginaron. Siendo estudiante en la Universidad de Belgrano, había una materia que era Sociología, y mi final fue cómo impacta la Arquitectura sobre el Hombre.

En ese momento de mi vida, me fui a ver todo lo que modificaba al hombre y su conducta en agresividad, en otros paises del mundo muchos edificios fueron demolidos por estos temas. Hoy, aquí hay varios complejos habitacionales que han fomentado la violencia. Por eso, nuestra arquitectura tiene armonía, equilibrio, espacialidad, mucha luz natural, continuación de planos, integración de espacios, en fin, un balance que permite que la vida fluya.

- ¿Tiene preferencia por algún estilo en particular?

Cuando vos entras a una casa nuestra, todas son diferentes, pero tiene toques que reconocés nuestro estilo. Nuestras puertas de ingreso, el círculo que nació en Casa Agua y que hoy es el sello del estudio, voladizos, formas armoniosas y hormigón. En 1999 diseñamos nuestro primer frente de hormigón continuo en Casa Hormigón, una importante impronta por la que más tarde recibiríamos premios internacionales. También en nuestro estilo particular hay continuidad espacial, tanto en el uso de los pisos como en la continuidad de los cielorrasos, puertas y ventanas sin dintel. Y siempre, el espacio interior y el exterior dialogan junto con el paisajismo.

- ¿Cómo integra el estudio las tres disciplinas?

El estudio ofrece un servicio profesional que integra las tres disciplinas. No podemos diseñar una casa sin imaginar cómo voy a caminar en ella, qué quiero ver y cómo la quiero vivir. Por eso, Arquitectura, Interiorismo y Paisajismo son un combo inseparable. Somos un equipo que acompaña al cliente en todas las etapas de la obra con una supervisión artística. Siempre decimos que hacerse una casa es un proceso que, desde que iniciás con el proyecto y terminás con la obra pasaron más de dos años, por lo que es más que importante decidir quién te va acompañar en ese camino. Hoy, el estudio con 35 años de experiencia y obras publicadas en libros y revistas nacionales e internacionales, brinda un servicio de excelencia.

- ¿Cómo organizan el trabajo en el exterior?

Tenemos socios en Uruguay, Chile, Perú y Miami, players con los que trabajamos y materializan nuestros proyectos.

Fray Luis Beltrán 1070, San Isidro Loft, of. 030, Martínez, Prov. de Buenos Aires