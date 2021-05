Bernardina Indumentaria: prendas para renovar tu look

Julieta Moya es la creadora de esta marca de indumentaria que brinda a sus clientas looks únicos y de diseño, con el objetivo de que puedan vestir prendas cómodas y a la moda. Hoy conversamos con ella en esta entrevista donde nos cuenta más sobre su espacio.

“Desde los 18 años que emprendo. Empecé haciendo accesorios con dinero que me daba mi mamá para invertir. En ese momento los accesorios eran algo que se estaba super vendiendo, por lo que decidí armar piezas propias”, recuerda la emprendedora quien agrega que “llegaba con la cajita llena de pulseras para mostrar y vender. De esa manera, con el dinero que me ingresaba, compraba material y así fue como paso por paso, fui vendiendo al por mayor en locales hasta abrir mi showroom junto a una amiga donde compartíamos espacio”, afirma Julieta quien nos detalla que también su hermana es parte de la marca.

¿Cómo te has reinventado en pandemia?

Afianzamos mucho la venta online que, por suerte, ya era algo que teníamos desarrollado en Bernardina.

Por otro lado, tuve que mudar todo el local a mi departamento y ahí armaba los pedidos. Los primeros días me sacaba fotos yo con la ropa porque con las modelos era imposible hacer contenido. A medida que pasaron los meses y teníamos más información, les mandaba a sus casas las prendas, armando videos y fotos para Bernardina, de esa forma mostrábamos looks nuevos y el contenido iba cambiando.

¿Qué se necesita para emprender?

¡GANAS! Creo que lo caracteriza a un emprendedor es no tener excusas para animarse. En lo personal, soy mandada y puede que me salgan mal las cosas, pero después pienso como dar vuelta la situación y sigo.

Sé que el dinero se necesita, pero para que funcione primero te tiene que interesar más tu emprendimiento que el redito. Es ahí donde se ve el amor que le dedicas día a día.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?

Elegir una prenda y que una clienta la elija para sus looks diarios, sin dudas es algo que me encanta. Soy de armar bastante contenido de la marca y cada vez que veo que llevan el look completo como lo mostré, es una sensación única.

Hay clientas super fieles que compran cada semana y eso es muy loco porque, con tantas opciones en el mercado, que elijan una y otra vez a BERNARDINA es un orgullo.

Cuando voy por la calle y veo una chica con una bolsa de Bernardina ¡No lo puedo creer! De chiquita iba con mi mama y mis hermanas de paseo a comprar ropa y ese día era especial, era el día de chicas. Siento que cuando las veo por la calle con mi bolsa, es que me eligieron para ese momento especial donde se dan un mimo comprando una prenda.

¿Qué has aprendido de este tipo de profesión?

Que nunca hay que bajar los brazos. Hay días, semanas o meses malos, pero hay que seguir estando abierto a cambiar las cosas que no funcionan. Todo el hay que tratar de reinventarse porque en donde te estancas, dejas de brindar una marca que perdure en el tiempo.

¿Cómo te proyectas a futuro?

Me encantaría poder crecer online, llegar a más provincias. Si bien hoy en día nos compran cada vez de más lejos, amaría tener una oficina grande con muchas personas despachando pedidos para cada punto del país. Creo que a futuro la venta online va a ser el punto de venta número uno, el medio de compra que van a preferir nuestras clientas.

Datos de contacto: IG Y FB: @bernardina.ind - Local en Quilmes Centro, NICOLAS VIDELA 206.