Breena revela su nueva línea de perfumes: 10 fragancias únicas de autor que celebran la esencia femenina

- Hola Ceci, ¡qué alegría volver a encontrarnos!

- ¡Hola Mariano! La emoción es mutua. Al fin logramos lanzar esta nueva línea y sí, estaba super ansiosa de que llegara este momento. Fue un trayecto largo, repleto de investigaciones, pruebas e inversión, pero valió cada paso del camino.

Cruzarme por la vida con Marina Vivas, mi perfumista, y lo digo con gran orgullo, fue lo mejor que le pudo pasar a nuestra marca. Marina, como ya sabrás, es una perfumista apasionada, exitosa internacionalmente y muy profesional, de esas personas que se encuentran pocas veces.

Tuvimos varias conversaciones sobre los aromas que buscamos, qué sí y qué no. Los objetivos en cuanto a la calidad, la perdurabilidad y que fuesen fragancias que escaparan a lo convencional, pero a su vez, esperables a la imagen de Breena. No se lo hice fácil a ella, pero obviamente, no sólo lo logró, sino que me sorprendió.

Hoy ya tenemos desarrolladas 5 variedades de Eau de Parfum y 5 brumas corporales que, sin exagerar, prometen enamorar a cualquiera. En unas semanas, estarán disponibles en nuestra tienda online, cuando termine la fase de envasado y etiquetado.

- Qué buena noticia!

Otra cosa. Nos llamó la atención los nombres de los perfumes. No los quiero spoilear antes de su lanzamiento, pero ¿por qué los elegiste?

Elegir cada nombre fue un proceso reflexivo. Me fascina cómo los aromas despiertan recuerdos y emociones, reflejando también matices de la esencia de quienes los eligen.

Esta colección está dedicada a mujeres luchadoras, fuertes, sensibles, humanas, protectoras, imparables, enérgicas, alegres, independientes. Queremos que cada una de ellas sienta ese poder y autenticidad que la caracteriza.

Te deseamos todo el éxito esperado y más. Sabemos que trabajás mucho para llevar tu tan querida marca a la excelencia y no tenemos dudas de que a nuestro público les va a encantar!

