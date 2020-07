“Brindamos un espacio de contención y autoconocimiento, que con su debido proceso, lleva a las personas a su sanación”

View this post on Instagram

💖Ritual con velas 💖⬇ . 🔮Prenda una vela del color que simbolice su propósito mágico, según esta lista (o lo que le diga su instinto): 🤍Blanco: protección, purificación, paz. ❤Rojo: protección, fuerza, salud, pasión, valor. 💙Azul claro: curación, paciencia, felicidad. 💙Azul oscuro: cambio, poderes psíquicos. 💚Verde: dinero, fertilidad, crecimiento, empleo. 💛Amarillo: intelecto, atracción, estudio, adivinación 🤎Marrón: curación de animales. 💗Rosa: amor, amistades. 🧡Naranja: estímulación, energía. 💜Morado: para el poder, la curación de enfermedades graves, espiritualidad y meditación. . 🔮Con la punta de un cristal de cuarzo limpio y pulido, trace un símbolo de su necesidad sobre la vela. Podría ser un corazón para el amor, el símbolo del dólar para el dinero, un puño para la fuerza. Alternativamente, también podría usar una runa apropiada o escribir su deseo en la vela con el cristal. . 🔮Mientras que está diseñándolo o escribiéndolo, visualice su necesidad con claridad como si ya se hubiera manifestado. Ponga la vela en un portavelas. Coloque el cristal a su lado y encienda la mecha. . 🔮Mientras la llama arde, visualice con fuerza una vez más. El cristal, la vela y el símbolo harán su trabajo. Si te interesan los Rituales te invitamos a nuestro taller de Magia Elemental el Sábado 28/3 15 hs, Espacio Yugen ♥️ Corrientes y Callao 🌠 . . . . #wiccan #wicca #carpendiem #witch #bruja #energia #magia #maga #poder #libertad #paganismo #pagano #freedom #vikings #ocultismo #esoterismo #wiccanspells #wiccapedia #wiccaargentina #wiccachile #wiccaespaña