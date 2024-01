CALANDRELLI, diseño textil para un mundo más sustentable

CREDITO CARAS

¿Qué textiles utilizas en tus proyectos?

Hay muchos caminos para transitar si una marca decide ser sustentable, uno de ellos, el que yo he elegido, es REDUCIR el uso de las fibras de poliéster. La razón: tardan alrededor de 400 años en degradarse generando así un volumen de desechos altamente contaminante.

Por tal motivo los diseños de CALANDRELLI están confeccionados con fibras naturales como el algodón, lino, seda y lana.

¿Podrías contarnos cómo trabajas con cada fibra?

Algodón: es la que más utilizo en las prendas por varias ventajas: es de producción nacional (compro en la cooperativa chaqueña INIMBO) lo que reduce considerablemente los costos y la huella de carbono. El abanico de prendas según las ocasiones de uso que se puede producir con esta fibra las hace más versátiles y favorece la oportunidad de ventas. Es atemporal.

Lino: Es fresca, con una buena caída, los tintes naturales quedan increíbles en esta fibra. La elijo para confeccionar vestidos, camisas y pantalones. Tiene la desventaja que para conseguir lino con sello de producto Ecofriendly lo tengo que importar y eso encarece mucho el producto y afecta la huella de carbono.

Seda natural: es mi preferida porque se lleva muy bien con todos los procesos de estampado:

ecoprint, tinte y pintura sobre tela. La elijo para realizar diseños para ocasiones de uso más elegantes, noche, fiesta. La gran desventaja: no se produce en el país lo que eleva su costo y afecta la huella de carbono.



Lana: no es el fuerte de mis colecciones, la uso muy poco porque no es la mejor fibra para mis colecciones atemporales pero lo que me gusta de esta fibra es su compatibilidad con los tintes naturales, se logran unos colores increíbles.

¿Usas alguna fibra artificial?

Si, hace poco tiempo descubrí un textil que se llama Cupro, su nombre comercial es TENCEL.

No es una fibra natural pero es un textil fabricado a partir de pulpa de eucalipto y algodón reciclado lo que lo convierte, por su composición y su proceso de producción, en la más amigable con el ambiente.

Es una tela con mano suave (se parece a la seda) con brillo, con excelente caída. Parecería la fibra ideal pero no se lleva tan bien con los tintes naturales y eso hace que los colores parezcan más lavados. Y además tiene costo elevado en nuestro país.

A la hora de ser sustentables es la mejor tela.

¿Qué recomendación harías a los consumidores a la hora de elegir una prenda?

Que piensen en ser consumidores responsables, a veces lo más barato es lo más caro para el planeta. Que compren prendas atemporales, que les duren varios años, que no llenen el placard de ropa que no usan, que reciclen sus prendas, que elijan consumir moda lenta.

¿Dónde te pueden contactar?

Si quieren conocer mis colecciones y comprar mis prendas me buscan en:

