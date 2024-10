Marisel Viajera y Holística: Transformando Experiencias

CREDITO CARAS

Marisel, ¿qué te inspiró a combinar tus pasiones por los viajes y el bienestar holístico?

Surgió naturalmente, no fue algo que planifiqué en sí. Desde siempre amo viajar, conocer lugares nuevos, historias, aromas, sabores, colores. Y así fui entendiendo esa frase que dice que “uno no es el mismo cuando se va de viaje que cuando vuelve”, porque cada viaje es transformador. Al comenzar con todo el movimiento holístico como filosofía de vida, cada viaje lo realizo disfrutando de una manera más presente y consciente. Comencé en el año 2000, primero tomando sesiones para mi propio bienestar y sanación personal. Luego fui realizando distintos cursos y, durante la pandemia, tomé maestrías para poder enseñar y seguir fiel a mi vocación docente.

¿Cómo elegís los destinos que visitas y qué criterios utilizas para asegurarte de que sean coherentes con tu enfoque holístico?

Los destinos surgen naturalmente, generalmente por invitaciones de mi compañero de vida, Nacho, quien comparte esta filosofía holística y es un gran maestro en mi vida, o de amigas que saben que me encanta viajar. El enfoque holístico lo doy yo misma, porque para mí todo es una experiencia única e inolvidable. No importa si voy lejos o cerca, al campo o a la ciudad, al mar, la montaña o la sierra; disfruto de cada momento con todo mi ser. Desde hace un tiempo, elijo lugares con menos gente y más tranquilos, aunque me adapto a lo que se presente.

¿Cuál ha sido tu viaje más transformador y qué aprendizajes te llevaste de esa experiencia?

Mi viaje más transformador fue a mis 39 años, cuando volví a Jujuy a recorrer los lugares donde había vivido mi papá, quien falleció cuando tenía 39 años y yo 12. Cuando él falleció, vivía en Henderson (provincia de Buenos Aires). A los 9 años, mis padres se separaron y él se mudó a Jujuy, donde vivía una de sus hermanas. Aunque luego lo trasladaron a Henderson, no pude llorar en ese momento, porque sentía que mi abuela se pondría mal. Inconscientemente, me hice la idea de que él seguía en Jujuy. Al recorrer esos lugares, conversé con mis tíos y primos, y logré hacer el duelo real por primera vez, internalizando que ya no estaba en este plano. Fue doloroso pero reconfortante. Al regresar, una amiga me invitó a hacer una constelación familiar, lo que selló ese momento y fue muy movilizador y sanador.

¿Qué consejos darías a quienes buscan viajar de manera más consciente y equilibrada?

Que no importa el lugar al que vayan, que vivan cada momento como si nunca más volvieran, que lleven menos equipaje (literal y figurativamente), porque muchas veces cargamos mochilas innecesarias. Lo que realmente importa es “llevarte a vos mismo/a”, estando presente y consciente, disfrutando de los aromas, colores y sabores, y de las historias de las personas que conocen (nada es casualidad; siempre traen un mensaje o algo nuevo que aprender). No hace falta mucho dinero para vivir una experiencia única; se puede hacer en un pueblito cercano, en el campo o en el terreno de un amigo. Lo más importante es encontrarse con uno mismo. Que se animen a salir de la zona de confort y dejen de poner excusas para comenzar a encontrarse, porque es realmente un viaje de ida. Solo se trata de elegir, de priorizarse, descargar la mochila y comenzar una vida diferente, más liviana. Que hagan viajes solos, con amigos, en familia o con su pareja, disfrutando desde el minuto cero. No planifiquen demasiado; solo elijan y todo se dará. Que dejen los miedos de lado; el dinero se recupera, el tiempo no. Pregúntense cómo vibra su cuerpo, que es quien tiene la respuesta.

¿Qué tipo de cursos brindas y qué temas abarcan en relación con los viajes y el bienestar?

Brindo varios cursos holísticos, como distintos tipos de reiki, terapia floral de Bach, tinturas madres, microdosis, sanaciones populares, cursos angelicales, sanación paterna y materna, del niño interior, runas brujas, runas vikingas, lectura de oráculos, formación de terapeutas holísticos y angelicales, registros akáshicos, psicología holística y coaching holístico. Recientemente, me estoy especializando en marketing holístico, para ayudar a los terapeutas que recién comienzan a profesionalizar sus servicios. Siempre oriento a que cada persona ponga en práctica primero para sí misma y luego comparta con otros, porque entiendo que cada vez que compartimos lo que sabemos, el aprendizaje se “aprehende” mucho más. Todos los cursos están orientados a encontrar el bienestar en uno mismo para poder acompañar a otros. La variedad permite elegir la terapia o formación que resuene con cada uno, ya que no hay fórmulas mágicas; cada formación es un viaje, y cada experiencia es única.

¿Cómo integras prácticas holísticas en tus viajes, como la meditación o la alimentación saludable?

Como mencioné, las prácticas holísticas y los viajes son parte de mi vida y filosofía, así que todo se da de forma natural. Siempre encuentro momentos para meditar, especialmente en contacto con la naturaleza. En cuanto a la alimentación, elijo comer de manera saludable y variada, y lo mantengo en cada viaje.

¿Qué papel juegan las redes sociales en tu trabajo como viajera y guía holística?

He notado que mis viajes y mi forma de vida, más allá de los cursos que brindo, motivan a otros a elegir una vida diferente. Muchas veces ponemos excusas o echamos culpas, pero he entendido que solo se trata de elegir. El “no puedo” o “no tengo tiempo” no existe; si se quiere algo, se puede. Me encanta desmitificar creencias limitantes, como que para tener éxito hay que trabajar duro o estudiar muchos años. No es así; ese don que tienes puede llevarte al éxito y ayudar a muchos. Somos creadores de nuestra propia realidad; cada situación en nuestra vida es perfecta, aunque a veces no lo veamos. Si algo no nos gusta, podemos modificarlo; lo único que podemos cambiar es la actitud frente a la situación. En lugar de preguntarnos “¿Por qué a mí?”, pregúntate “¿Para qué a mí?” y deja que las respuestas lleguen. Soy una persona común que disfruta el día a día, ama lo que hace, y si yo puedo, cualquiera puede. Las redes sociales me han abierto un mundo de posibilidades, donde he conocido a muchas personas que ahora son amigos y donde recibo hermosos mensajes de quienes se sienten identificados.

¿Qué proyectos futuros tienes en mente que combinen tus pasiones por los viajes, el bienestar y la enseñanza?

A futuro, tengo en mente organizar un encuentro holístico con quienes han tomado mis formaciones online, para lograr ese reencuentro personal y poder abrazarnos, seguir aprendiendo juntos. Como siempre les digo, una vez que se ponen en contacto conmigo, ya son parte de mi vida; no son un número más de alumno/a, sino un compañero/a en este viaje que eligieron emprender conmigo. Gracias por leerme y por ser parte de este viaje de vida que recién comienza.

Mari.

PARA CONOCER MÁS:

Instagram: @marisel.viajerayholistica