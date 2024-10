"Mi Vida": La nueva exposición de Meneca Carraté que celebra la resiliencia y el arte

CREDITO CARAS

Meneca, ¿qué te inspiró a titular tu próxima exposición "Mi Vida"?

El título está inspirado en un pedacito de mí, en cada una de mis obras. “Mi Vida” surge de la resiliencia, del dolor del alma y de la superación a través del arte, con la esperanza de que mis obras puedan ofrecer esperanza a tantos seres que lo necesitan.

¿Qué tipo de obras podrán encontrar los visitantes en esta exposición y qué emociones o historias esperas transmitir a través de ellas?

La mayoría de las obras que encontrarán en esta exposición son aquellas en las que sentía, al tomar vida, que podía sumergirme en un mar profundo, mirando el cielo con el movimiento de las olas, o tal vez observándolo sentada en la arena, disfrutando de su profundidad y escuchando el sonido de esa fuerza de la naturaleza, increíble e imparable, que invita a meditar y a calmarse.

Si seguimos con mis bosques, mi mente me lleva a profundizar entre árboles y hojas. La belleza que representan me invita a explorar y a perderme entre ellos, buscando esa luz que siempre está presente, escuchando el sonido de los pájaros y los animalitos que abundan, e incluso sintiendo el olor que emana la naturaleza viva. Eso llena mi alma.

En cuanto a las técnicas y materiales que utilizas, ¿hay algo especial que quieras destacar sobre las obras que se presentarán en "Mi Vida"?

Los materiales son diversos según la obra que realice. En este caso, he usado mucha materia: en algunas obras hay arena, cemento, mucho acrílico y muchas capas de pintura, así como cortezas de árboles disecados. En mis obras abstractas, juego mucho con transparencias; me encanta superponer capas y lograr eso tan difícil que es ver lo invisible en lo visible.

Has tenido la oportunidad de exhibir en diversos contextos culturales. ¿Cómo ha influido esta experiencia en la creación de las obras para esta exposición en particular?

He expuesto en muchos lugares. En 2018, tuve la oportunidad de ser elegida para participar en la IV Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Argentina, junto a artistas de todo el mundo y un jurado de Suecia, EE. UU. y Bolivia, además del director de museos de Buenos Aires y la licenciada María Elena Beneito, directora de la Bienal. Había alrededor de 500 obras que ocupaban todo el edificio del CCBORGES.

Cuando fui, mi obra estaba colgada entre tantas hermosas de todo el mundo: de China, EE. UU., España, Brasil, Uruguay, y más. Recorría el lugar preguntándome quién ganaría el primer premio, que incluía un importante monto del Banco Ciudad. Mi obra, que mide dos metros por uno, se llama “Abedules en el Bosque”. Después de deliberar, el jurado hizo un gran silencio, al igual que los artistas que esperábamos. De repente, escuché mi nombre; como no lo esperaba, tuvieron que repetirlo y no paré de reír. Fue un regalo de Dios que, tras mucho debate, mi obra fuera considerada la mejor elaborada por el jurado.

Ese gran premio me abrió muchas puertas y comencé a exponer en Miami, Dubái, Nueva York, Isla Mauricio, Sudáfrica, el Louvre de París y, en abril, en la Internacional de Nueva York. Siempre en contextos internacionales. Aquí en Argentina, he realizado muchas exposiciones con el galerista Juan Tomei en varias provincias y en la facultad, pero no sola, sino con otros grandes artistas. Esta vez tengo el honor de presentar “Mi VIDA” como única expositora en tan prestigioso lugar. El martes 15/10 será una sorprendente muestra y un gran desafío para mí.

¿Qué deben saber los interesados sobre la inauguración de "Mi Vida" el 8 de octubre y cómo pueden asistir?

La exposición "Mi Vida" se llevará a cabo del 7 al 21 de octubre en el Salón de Pasos Perdidos de la Facultad de Derecho de la UBA, dentro de las Muestras Plásticas - Temporada 2024. La inauguración será el martes 15 de octubre, y la coordinación estará a cargo de Zulma García Cuerva.

PARA CONOCER MÁS:

Instagram: @meneca.carrate.arte

Web: www.menecacarrate.com