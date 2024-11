Camila Albarenga: “Todas somos hermosas y tenemos derecho a vestirnos con la ropa que nos guste sin importar el talle”

CREDITO CARAS

Autoestima, autoconfianza, amor propio. Aceptarme como soy, amarme como soy. Palabras y frases que en los últimos tiempos se han convertido en protagonistas, en una forma de vivir en paz y armonía con uno mismo, para algunos, y en un objetivo por el cual trabajar, para otros. El amor empieza por uno mismo, de eso no cabe ninguna duda. Pero ¿qué pasa cuando todo ese trabajo interno choca con una realidad que no acompaña? Cuando la paz que encontramos en aceptarnos se ve desarmada por algo tan cotidiano y esencial como el acto de vestirnos, y la moda parece reservar sus piezas solo para aquellos cuerpos que “encajan” en algunos pocos talles. Para muchos, ese instante se convierte en una herida silenciosa, un recordatorio de que el mundo aún no sabe abrazar todas las formas de belleza. Para otros, como Camila Aldana Albarenga (30), ese fue el inicio de una idea tan poderosa como el amor propio: crear un emprendimiento para que nadie más atraviese ese momento penoso y frustrante frente a un perchero.

Camila es la heroína de esta historia que amo poder contar, porque forma parte de esas mujeres que se animaron a ir por más. La clave: muchísima confianza en sí misma. Hace tres años creó “Echate un Vistazo”, un emprendimiento de indumentaria inclusiva en talles especiales que tuvo una gran aceptación por parte de mujeres de todo el país que encuentran en las prendas y en la atención de Camila la alegría de sentirse cómodas y a la moda con lo que lucen. Paralelamente seguía con su trabajo en el INDEC, en el que permaneció por más de 10 años. Aun cuando su entorno cercano sentía miedo e incertidumbre por su futuro, ella luchó por su sueño y lo cumplió: hace un mes decidió dar el gran paso y dedicarse completamente a su emprendimiento.

“Elegí vender ropa en talles especiales porque siempre fui gordita y sufría mucho por no conseguir lo que quería y que me hiciera sentir cómoda. Con el tiempo descubrí que las cosas habían cambiado y podía encontrar ropa adecuada a mi cuerpo, más modernas, sin caer en lo antiguo y monótono de antes”, dice Camila recordando ese momento en el que decidió que muchas más personas también pudieran dejar de sufrir al momento de buscar ropa. Porque ese es, en definitiva, su propósito de vida: ayudar a que todas las personas puedan sentirse bien. Y agrega: “En mí emprendimiento me involucro con cada persona que me lo permite, asesorándola, aconsejándola al momento de la elección de la prenda, y eso es lo que me da la mayor satisfacción porque al final del día puedo decir “tarea cumplida”, logré mi objetivo, que es una atención personalizada que incluye el diálogo. Y por esa razón la gente vuelve nuevamente a interesarse por las prendas que encuentran en mi página”. A su lado está Viviana, una mamá que con lágrimas en los ojos escucha las palabras de su hija llena de orgullo en su casa de Barracas. Su hermano Lautaro también la acompaña, visiblemente emocionado, y a punto de expandir el negocio al universo masculino. La familia se completa con su Papá Fabián y su perro Milo. Son el claro ejemplo de que una familia que sostiene, apoya y acompaña es el remedio infalible para cualquier incertidumbre. Y así, con los hermosos valores transmitidos por su familia y creyendo mucho en sí misma, Camila se lanzó a la aventura de emprender con el claro objetivo de hacer un poco más felices a las personas.

Cami, ¿qué te motivó a emprender, aun cuando tenías un trabajo estable que te brindaba seguridad?

Lo que me motivó a emprender este proyecto fue ayudar aquellas personas que usan talles especiales y que muchas veces tienen dificultades para conseguirlos, brindándoles oportunidades y facilidades para que se sientan a gusto con lo que usan.

¿Cuál sentís que fue el quiebre para empezar a dedicarte de lleno a tu emprendimiento?

El quiebre fue que yo sentí que en mi trabajo anterior lo di todo y que este era el momento para independizarme y poder dedicarme de lleno a lo que realmente me gusta y me hace feliz, que es socializarme con la gente a través de la venta.

¿Qué representó en tu vida este salto hacia tu propio proyecto?

Al principio sentí temor, pero a la vez nunca perdí la confianza en mí y al día de hoy puedo ver con mucho orgullo y satisfacción los buenos resultados que estoy logrando.

¿Qué puede encontrar la gente en “Echate un vistazo” y por qué crees que tantas personas te eligen?

En Echateunvistazo pueden encontrar variedad de prendas en talles especiales, como remeras, musculosas, pantalones, short, vestidos y muchas prendas más.

Siento que las personas eligen Echateunvistazo porque se sienten cómodas y satisfechas a la hora de elegir las prendas, y además porque trato de ayudarlas y aconsejarlas con los talles y con la variedad de prendas para que sientan que lo que recibirán es lo que realmente estaban buscando. Por eso es que la atención que reciben es muy cercana y se sienten a gusto.

¿Cuál crees que es el mensaje más importante que transmite tu marca?

El mensaje que quiero transmitir a través de mi emprendimiento es que no importa qué tipo de cuerpo tengas, todas somos hermosas y tenemos derecho a vestirnos con la ropa que nos guste sin importar el talle.

¿Qué te gustaría lograr de aquí en adelante?

Me gustaría que mi emprendimiento siga creciendo y llegando a más personas que puedan sentirse cómodas y felices como me siento yo.

Por último, si mirás hacia atrás todo el camino recorrido, ¿qué sentís?

Cuando miro hacia atrás pienso que el camino recorrido fue lento pero productivo. Al principio no fue fácil, me encontré con muchas dificultades que de a poco pude superar y hoy siento una inmensa felicidad de ver cómo día tras día mi emprendimiento crece, no solo por mérito mío sino también de todas las personas que confiaron en mí y siguen apostando a Echateunvistazo.

No quiero dejar de agradecer también a mi familia que siempre estuvo y está presente.

GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS.

¡Gracias Camila por contarnos tu historia!

Para más información

Instagram: echateunvistazo.woman

Web: https://echateunvistazo.mitiendanube.com

Teléfono: +54 9 11 3295-1171