Carabí Bebés: el amor por los detalles

Melina Presutti es la creadora de Carabí Bebés, un espacio que se encarga de fabricar accesorios para bebés de 0 a 3 años. La emprendedora es oriunda de San Nicolás de los Arroyos, Buenos Aires y desde allí confeccionar diversos productos de calidad que llegan a lo largo y ancho del país. En esta nota ella nos cuenta sobre su propuesta y la experiencia que les brindan a sus clientes.

“Nos diferenciamos por el amor por los detalles y las pequeñas cosas, esas que quizás no se ven, pero ahí están y hacen la diferencia. También por la calidad de nuestra materia prima, y el ojo crítico que me caracteriza a la hora de terminar un pedido. Realmente no sé si es una ventaja: siempre creo que lo que hacemos puede estar mejor y eso es lo que me motiva a superarme”, afirma Melina.

En CARABÍ cuentan con baberos, vinchas, hebillas, pilusos, porta chupetes, muñecos de apego, entre otros productos. Todos sus diseños son unisex, de algodón 100% y con colores claros y delicados.

“Me gusta crear accesorios exclusivos, cómodos y cancheros. También deco y blanquería, como cambiadores, sabanitas, babitas, etc. ¡Todos los infaltables a la hora de recibir y criar a un bebé! Detrás de cada producto hay horas de pensamiento y diseño hasta lograr un producto único en el mercado”, cuenta la emprendedora quien, al ser fabricante, cuenta con nuevos productos y stock permanente.

Melina, ¿cómo se ha reinventado con la pandemia?

La pandemia en esta historia fue muy positiva. Me encontraba transitando mi último mes de embarazo, regía cuarentena estricta, y resultó que a mi bebé ¡le faltaban cosas! No podía "ir de compras" para agasajarla en su llegada, pero lejos de entristecerme, me inspiró la idea de hacerle todo a mano, con amor, y gracias a una vieja máquina que había en casa. Después de todo, algo recordaba de mi niñez, cuando veía por horas a mi abuela (la "Tato") cociendo días enteros en su taller.

Con el correr de los días, empecé a ver que todo lo que se me ocurría salía bien, y no sólo era funcional, sino también era "original y lindo" según los ojos de quienes estaban a nuestro lado. Además, cansada ya de siempre los mismos diseños infantiles, fue que puse manos a la obra (conciliando mi reciente maternidad con mi deseo de crear productos que solo existían en mi mente) y desde entonces esta marca no paró de crecer.

¿Qué experiencia buscas brindarles a tus clientes?

Que se sientan parte de nuestra marca, porque de hecho lo son. Cada pedido es armado con dedicación y mucho cariño, eso nuestros clientes lo notan. Busco que el camino hacia la compra sea de lo más agradable, que se sientan cómodos y seguros a la hora de elegir. Los asesoramos para saber cuál es la mejor opción para ellos, para su regalo o presente, y así es como quedan encantados. ¡Esperamos que también sea tu caso!

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que le da su trabajo?

Haber comenzado el camino de emprender fue lo mejor que hice, (además de mi beba, Harumi jaja) porque no solo puedo trabajar desde casa, con las comodidades que eso implica, sino también estar presente para ella, acompañarla cada día y disfrutar su crecimiento. Me siento una mujer afortunada.

El trabajo como emprendedora también es duro y constante. Hoy día me encuentro abarcando todo: patrones, diseño, proveedores, corte y confección, clientes, envíos, redes ¡se hace un camino agotadoramente hermoso!

Sé que muchas mamás quisieran tener esta opción, por eso valoro mucho el haber llegado donde estoy, con la gente que me ayuda y con mis clientes que me transmiten su calidez y agradecimiento.

¿A quién quisieras destacar en este camino recorrido?

A nuestra familia. Sobre todo, a mi pareja Ignacio, que se convirtió en una pieza fundamental de la marca y siempre me apoyó con la creación de Carabí Bebés. A mi hija Harumi, que es un sol inspirador y la modelo (quien posa hermosamente nuestros productos).

A mi fotógrafa Lorena Barrientos (@lorenabarrientosfotografia) quien estuvo desde el inicio acompañándonos y haciendo arte con sus fotos. Y a todos nuestros seguidores y clientes, ya que sin ellos no habría sido esto posible.

¡Gracias por confiar en Carabí, los saludamos con amor!

Datos de contacto: Melina Presutti - Creadora de Carabí Bebés // IG: @carabi.bebes // www.carabibebes.com.ar - [email protected] // +549 336 4304126.

Mirá el video de Carabí Bebés: