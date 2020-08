Casa Telma: Momentos ricos para compartir

View this post on Instagram

✨¡CAJA CUMPLEAÑOS! ✨ ~ ¿Querés agasajarte o darle una linda sorpresa a alguien que querés? Este es un gran regalo. ~ ☕ Café con Leche/Café o Té a elección 🍊Vaso de Jugo de naranja 🍰Porción de torta a elección 🍫Brownie 🥛Yogurt casero con granola casera y frutas de estación 🥯Scon con: Queso crema/Salmón o Palta/Tomates confitados 🥐Medialuna con Jamón y Queso ~ Consultas y pedidos por Whatsapp al 11 4946 9685 Delivery de nuestra casa a la tuya. ~ #casatelma #santelmo #buenosaires #desayuno #merienda #breakfast #brunch #cake #chocolate #tortas #sorpresa #dulces #celebracion #torta #regalosoriginales #reposteria #combosespeciales #delivery #quedateencasa