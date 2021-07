Cherimoya Max Makeup: conocé los colores tendencia en Invierno para tus uñas

¿Estás al tanto de las tendencias beauty que se imponen este invierno? Quizás ya tomaste nota de la ropa y el maquillaje, pero no te puede faltar una parte indispensable para que tu look sea perfecto ¡si, estamos hablando del color en tus uñas! Y para que no queden dudas de los estilos y tonos que arrasarán en los próximos meses, hablamos con la marca experta, CHERIMOYA MAX MAKEUP, que nos contó todo lo que necesitamos saber del universo Nails para esta temporada.

Arrancamos anunciandote los colores que serán furor, y que encontrarás en una colección de diez Esmaltes Semipermanentes que preparó la marca y que ya está disponible en su portal web. La misma tiene como protagonista un amarillo (#003), llamado Yellow Submarine! y un gris claro nombrado Cute Rihno (#010), que se complementan de manera idónea, no en vano son también los colores pantone del 2021 ¡ Los dos logran una combinación mortal que amarás! . Otro color que resalta de la colección es un rojo vino clásico ,que lo encontrarás con el nombre Red Winter (#383) , te aseguramos que este color hará juego con todos tus looks, por tener el equilibrio perfecto en elegancia, sensualidad y belleza.

Algo para tener en cuenta es que los tonos de los años 70 vuelven a triunfar en las pasarelas y las manicuras, y ese regreso se reconoce con el fucsia- rosa que se muestra en todo su esplendor en el tono de Esmalte semipermanente Coquette (#268) ,con una intensidad única para quienes buscan siempre sobresalir, dentro de los tonos vibrantes , está también un azul profundo y enigmático , el Ocean (#132) que no te puede faltar para realzar tus manos este invierno.

Y no podemos dejar de mencionar uno de nuestros favoritos, que es un violeta impactante que que le hace honor a su nombre, se llama Irresistible (#137) ¡Adoramos! Imposible resistirse a un tono tan chic. Lo mejor es que la marca lanzo una promoción especial para adquirir la colección completa, dale click a este link: https://cherimoya.com.ar/producto/coleccion-invierno-x-10-esmaltes-semipermanentes-15ml/

Adictos al Glitter

Como hemos visto a lo largo de este año, las tendencias en uñas no dejan de ir de la mano con el brillo y el glitter, gracias a la influencia de los celebrities, que cada dia se lanzan con propuestas más osadas, de uñas XXL , llenas de mucho color y brillo. Para quienes buscan alternativas más llamativas y uñas más largas, la solución es optar por servicios profesionales, el más usado sigue siendo el de “Uñas esculpidas”. Nuestra recomendación es que sean esculpidas en Powder Gel Cherimoya, un sistema seguro, sin olor, que permite la construcción de uñas, fuertes, impecables y de apariencia muy natural.

Uno de los últimos lanzamientos de la marca, es su Powder Gel con glitter que además de ayudar a esculpir las uñas al largo deseado , las mismas quedan inmediatamente esmaltadas con glitters en colores que son un sueño. ¡Trabajas menos y lucís oro en las uñas! Si sos profesional de las uñas, es hora de que lo incorpores en tu gabinete, y si sos consumidora, pedile a tu manicura de confianza que lo necesitas ya ¡ Son un sueño!

En definitiva el invierno se vive a todo color y brillo. El invierno se vive con pasión por las uñas.

Conocé más en www.cherimoya.com.ar

