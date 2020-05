Cintia Urquiza Indumentaria: diseños únicos y exclusivos

Cintia Urquiza se considera una persona observadora y con gran inspiración. Nacida en Freyre, Provincia de Córdoba la diseñadora y productora de modas trata de estar siempre pendiente a las últimas tendencias. Esto le permite, lograr diseños de calidad inspirados por la música, los animales y la naturaleza. “Viajo mucho y todos los años intentó realizar viajes para seguir capacitándome en la profesión. Realizo diversos cursos y trato de estar al margen de lo que pasa en el mundo. Cuido mucho los detalles todo tiene que salir prolijo para lograr un diseño único”, comenta la emprendedora que vende sus diseños de manera online a todo el país y en su Showroom personal.

La profesional trabaja con un gran equipo que le permite llevar a cabo productos exclusivos y auténticos. “Somos en equipo de 3 personas. Realizamos la moldería, el diseño y tenemos un taller de corte. En el armado trabajamos con 3 talleres. La primera muestra se arma en el taller y cuando esta perfecta, hacemos la progresión de talles para luego cortar en cantidad. Las tandas por cada prenda o diseño son de 130 a 150 prendas”, remarca Cintia.

¿Cómo empezaste en la profesión?

Cuando era chica, mis padres trabajan muchísimo y me cuidaba mi abuela materna, ROSITA. Siempre fui muy inquieta y todo me aburría, entonces ella para entretenerme me enseñaba a tejer o me hacía acomodar hilos y botones. Cuando fui creciendo, me di cuenta de que mi ropa estaba toda modificada, siempre algo le hacía y no me veía en una profesión aburrida sino dinámica. Soy una persona a la que le gusta cambiar todo el tiempo. Por esa razón me dediqué al diseño de indumentaria.



Estudié la profesión durante 3 años en Córdoba y luego me fui a Buenos Aires a realizar una asesoría de moda. Luego de adquirir muchísimos conocimientos me dediqué a viajar por el mundo, donde pude encontrar una gran inspiración para mis diseños. Al volver decidí emprender mi propio proyecto y luego de tres años de remarla muchísimo cree mi marca CINTIA URQUIZA INDUMENTARIA. No fue nunca un sueño tener una marca, no lo planee, la vida me dio esta sorpresa. Nunca es fácil cuando nadie de tu familia está en el rubro, y cuando no conoces ni siquiera como era el manejo de una marca. Hoy hemos tenido un gran crecimiento y estamos haciendo ventas en doce provincias de Argentina, con un pico de crecimiento sostenido que nos súper entusiasma.



¿Qué tipo de prendas realizas y en que se diferencian las mismas?

Realizamos camisas, vestidos y camperas. Nuestras camisas tienen detalles volados, puntillas, alforzas y diferentes cuellos. La idea es que cada camisa sea una estrella. Muchas de ellas no se superan por su gran aceptación. El año pasado diseñamos una camisa estrella con el nombre de JAZMIN, y hasta el día de hoy la producción nunca es suficiente. Se agota el 100% siempre. Pensamos siempre que sea un producto que llegue a todas nuestras clientas.

No queremos que los productos pasen de la raya a ser extravagantes, pero nos caracterizamos por añadir muchos detalles y que sea una prenda que quede en la mente del consumidor.

¿Cuentan con estampados exclusivos?

Así es. A partir del año pasado trabajamos con estampados que se diseñan en Argentina y se realizan en Barcelona. La verdad que me animo a decir, que la marca tomo otro rumbo gracias a eso. Generamos nuevos clientes y ellos los aman, siempre los están esperando. Es hermoso crear estampados nuevos porque siempre le da una esencia a la marca, una dinámica increíble.

¿Cuáles son los colores que mas destacan en las prendas?

En este tema también leemos al cliente. Los básicos siempre están: rojo, negro y blanco. También tenemos los extras, que en nuestra marca van espectacular, que son el verde, amarillo, lavanda, celeste y beige. Con los colores, suelo ser muy precavida, necesito siempre estar 100% segura que a mis clientas les va a gustar.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que obtienen del trabajo?

Como mujer me siento cada día más segura, fuerte y libre. La palabra libertad es sagrada en mi vida. Me pone feliz cada que la gente acepte mi nombre como marca y recibo muchísimos mensajes increíbles, que son el motor para seguir por mucho más.

Siento que un trabajo te tiene que dar felicidad todos los días, no quiero nunca perder el asombro de las cosas, ojalá que eso nunca pase. Es muchísima la responsabilidad cuando creces, porque tenemos que manejar o delegar muchas cosas que a veces se te van de las manos. Paso muchas horas de mi vida en mi taller porque me divierte y me entretiene mucho, siento que tiene una energía especial.

¿Cómo se ven a futuro?

En el futuro me veo vendiendo en Argentina y en otros países con un equipo un poco más grande, produciendo más cantidades y teniendo prendas que quizás hoy no tenga. Buscamos que el cliente se sienta identificado.

Conoce más ingresando en su perfil de Instagram.

Para contacto : Cintia Urquiza – Dueña y directora creativa // Teléfono: 3564581446 // Mail: cintiaurquizaind@hotmail.com.