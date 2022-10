Cirugía Plástica en San Martin de Los Andes

CREDITO CARAS

¿Se pueden realizar cirugías plásticas en San Martín de Los Andes?

Si, claro. Contamos con la Clínica Chapelco que tiene dos quirófanos equipados con tecnología de vanguardia y una terapia intensiva, lo más importante es que ambos, están manejados por excelentes profesionales. Estos dos puntos son básicos y fundamentales, para realizar una intervención quirúrgica que sea segura para el paciente, minimizando los riesgos que conlleva este tipo de procedimientos.

¿Cuáles son las cirugías plásticas estéticas más realizadas?

Mayormente realizamos Mamoplastias (implantes mamarios, reducción mamaria o levantamiento) abdominoplastias (esto es dermolipectomía con lipoaspiración abdominal), Rinoplastías (cirugía de nariz) y blefaroplastia (cirugía de párpados). Estas son las más solicitados por los pacientes. Pero el abanico de posibilidades es amplio.

¿Qué tipo de anestesia utilizan?

Depende del tipo de cirugía, pero puede realizarse anestesia general o bien una sedoanalgesia o anestesia local. De todas maneras, confiamos plenamente en el equipo de anestesia que forma parte de la Clínica Chapelco y es algo que conversamos para ver cuál es la mejor opción para el paciente.

¿Los pacientes se quedan internados en la clínica?

Normalmente no, se realiza la intervención y ese mismo día se van a su casa. Por su puesto que hemos operado pacientes que no residen en SMA y no pueden regresar a su hogar ese mismo día, deben quedarse en el pueblo por lo menos unos días para realizar los controles necesarios y que puedan regresar sin inconvenientes. Creo que el postquirurgico en el pueblo, es una buena opción ya que son controlados de cerca y eso es muy valorado.

¿Se pueden realizar en verano?

Claro que sí, uno puede realizarlo en el momento que más crea conveniente, pero acá en el sur, el verano es muy corto (y muy lindo) y si van a realizarse alguna intervención que requiera estar vendado o con fajas, es un poco incómodo. Por lo que mi recomendación es realizarla una vez finalizado el verano.

¿Cuáles son las recomendaciones para alguien que quiera operarse?

Les recomiendo venir a conocer este maravilloso lugar que es San Martín de Los Andes, aprovechar para realizarse esa cirugía plástica de forma segura con profesionales de la estética y descansando postquirurgico en este paraíso.

Comunicarse por whatsapp al 2972408085