Clínica Estética Dra. Gabriela Acosta: "rejuvenecer con tu propia sangre"

¿Cuál es el tratamiento estrella de la clínica?

Tenemos muchos tratamientos que serían estrellas pero para mi hay uno que es el resultado de un trabajo que realice y expuse en un congreso internacional y consiste en combinar El plasma rico en plaquetas con la radiofrecuencia fraccionada y el colágeno bebible como apoyo domiciliario.

Que se logra logra con esto:

prevenir y tratar el fotoenvejecimiento el cronoenvejecimiento y el envejecimiento prematuro, con esta técnica los cambios se notan en la primera semana con más luminosidad y rejuvenecimiento de la piel, a los 20 días ya se nota más tensa y a medida que se hacen las 4 sesiones anuales estimulan el colágeno propio y eso evita la flacidez. Lo que hace que este sea un tratamiento de base para que todos los demás tratamientos funcionen mejor.

¿Con que aparatología cuenta la clínica?

Contamos con toda la aparatología de última generación que te puedas imaginar, desde HiFU, Himfu, radiofrecuencia bipolar, radiofrecuencia fraccionada, el equipo de plasma gel, láser para depilación definitiva

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que te da tu trabajo?

Los pacientes felices con los resultados de sus tratamientos, porque todos van buscando una solución a un problema concreto y al dársela hay pacientes que me dicen “ Dra. me cambio la vida “ y no hay mayor satisfacción que eso para mi.

¿Qué es lo que se viene en la empresa?

Bueno, esto es una primicia, son dos proyectos que estoy llevando en forma conjunta, uno es la creación de mi propia línea de cremas y el otro es la creación de una plataforma Online para cursos y capacitaciones para profesionales, así que estoy muy feliz con esto.

¿Qué consideras que es lo que hace diferente a tu clínica?

Que para nosotros cada paciente es único, que adaptamos los tratamientos a las necesidades individuales, que cuento con un equipo de profesionales altamente capacitadas y que por sobre todo están mis años de experiencia, de estudio, investigaciones y que al ser medica puedo ver al paciente de forma integral, incorporando siempre los nuevos avances en medicina estética.

Datos de Contacto: Clínica Estética Dra. Gabriela Acosta - Matricula Profesional: 5055 / Dirección: San Juan 71 , San Miguel de Tucumán ( Tucumán - Teléfonos: +54 381 4227958 / +543813196759 // Pagina web: https://www.clinicaesteticadragabrielaacosta.com // Facebook: https://www.facebook.com/Dra.GabrielaAcosta // Instagram: @dragabrielaacosta