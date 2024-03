¿Cómo manifestar tu estilo vocero en tu emprendimiento?

CREDITO CARAS

Lo que elegís ponerte para las acciones y actividades de tu negocio tiene que estar muy ligada a la comunicación y a la identidad de tu marca para generar recordación en tu audiencia y para dar a entender a lo que te dedicas. La comunicación, en este caso visual, al referirnos a tu estilo y a tu armario, también está muy ligada a la autoestima. Entonces para sentirnos seguras, tranquilas y decididas al momento de hablar en público o exponernos, la imagen que llevamos y que es vocera de lo que hacemos y ofrecemos, tiene que brindarnos seguridad y confianza para conectar con las personas y generar cierta credibilidad respeto al tema que estemos abordando.

Es muy normal, sobre todo en los comienzos, sentir nervios o pensar una y otra vez antes de exponernos o hablar frente a una cámara para crear contenidos y difundir nuestra mirada. Aunque bien, esto le ocurre también a personas que ya llevan un tiempo con sus negocios y ello se debe a no haber trabajado la raíz de la marca. En muchos casos, determinadas acciones se dilatan o te llevan a la frustración o la procrastinación por pensar que opinaran los otros de lo que tenes para compartir, más aún si sos disruptiva. Entonces, lo que te pones, además de extender tu mensaje profesional, te ayuda a ganar soltura, destreza y comodidad y eso puede sumar varios puntos en tus discursos o apariciones en vivo.

Mi recomendación es que no finjas algo que no sos, eso se nota, se traslada y repercute de forma negativa en tu imagen profesional. No trates de parecerte a X colega o profesional exitoso de las redes sociales utilizando sus mismas, palabras, sus mismas formas, su misma onda, y sus mismos colores. Imitar o impostar un personaje no es el camino. Apóyate en tu propio estilo, en tu propia esencia, en tu propia historia, en tu propia misión, en tu creatividad, en tu diferencial y por sobre todo en tu arquetipo de marca.

Preocúpate por construir un armario a medida que solvente esas necesidades puntuales de tu negocio, que te harán marcar la diferencia. Algunas personas se detendrán a escucharte y otras no, pero de seguro te mirarán. Y esto no quiero que te genere un estrés, pero si que te provoque el deseo o la voluntad de fluir con armonía y singularidad a través de lo que mostrás de vos y lo que ofreces en tu negocio oficial de servicios y no de un pasatiempo. Tal es así que para abril tengo preparado un workshop online que te ayudará a conectar tu estilo con tu negocio para lograr una comunicación estratégica que te permita fluir con liviandad entre los diferentes desafíos, planos y haceres de tu proyecto. Para enterarte más, escríbeme a [email protected] o a través de mi Instagram @nino_asesoriadeimagen.