¿Cómo te ayudará la Terapia de Transformación Rápida?

Contanos, Diana, ¿qué es la Terapia de Transformación Rápida?

La Terapia de Transformación Rápida ® (RTT, por sus siglas en inglés) es una terapia híbrida creada en Londres por la prestigiosa psicóloga cognitiva Marisa Peer, con quien me formé y certifiqué. Combina lo mejor de la hipnoterapia con métodos únicos para cambios permanentes.

Ayuda a cortar con viejos y malos hábitos, te permite obtener extraordinarios resultados en tu vida, en los negocios, en deportes, en tus relaciones, en lo que te propongas!. Colabora para incrementar tu focalización y motivación, sobreponerte a miedos y fobias, mejorando tu bienestar emocional.

RTT trabaja con la mente sub-consciente, un recurso maravilloso de nuestra mente que guarda todo lo que aprendimos y experimentamos, aquellas experiencias que formatearon cómo nos sentimos con respecto a la vida en general y cómo reaccionamos ante ciertas situaciones en particular. El cambio que proviene de la mente consciente tiene limitaciones, la voluntad sola no puede romper las cadenas de los malos hábitos o de los miedos.

¿Cómo se accede al sub-consciente de los pacientes?

Durante RTT accedemos a la mente sub-consciente usando hipnosis. El trance hipnótico es un estado natural de la mente, absolutamente saludable, se logra una profunda relajación en la que permanecemos despiertos, en un estado de flow, como cuando estamos totalmente absortos viendo una película. Este estado elevado de la mente te brinda más control, no menos. La mente consciente, con su verborragia y pensamientos críticos, queda de lado en el proceso de Terapia de Transformación Rápida, ya que la hipnosis se dirige a la mente sub-consciente directamente, donde podemos acceder a las creencias que se formaron muchos años atrás y nos siguen molestando hoy en día. RTT ayuda a cambiar esas creencias e implantar sugerencias positivas en la mente subconsciente. Nuevas creencias positivas comenzarán a crecer en vos. Para obtener los resultados que deseás se necesitan entre 1 y 3 sesiones, nada más, y generalmente con una sesión es suficiente!. Durante la sesión de RTT te daré tu audio personalizado, el cual es esencial que lo escuches al menos 21 días seguidos.

¿En cuánto tiempo el paciente observa cambios en su vida?

En una sesión! Con RTT podrás solucionar lo que necesites de forma muy rápida (1 sesión suele ser suficiente) y te olvidarás de aquellas terapias que llevan años y no obtienen cambios profundos en tu vida. Por eso se llama: Terapia de Transformación Rápida…y cumple lo que promete!

¿Qué podrías decirles a quienes creen que la hipnoterapia es peligrosa?

La hipnoterapia, en manos de profesionales de la salud idóneos, es absolutamente saludable. Hace más de 100 años era aplicada incluso por Freud. La confusión parte de pseudo hipnoterapeutas quienes, lejos de hacer hipnoterapia, realizan un show y engañan a la gente, haciéndoles creer que tienen control sobre su mente, los pueden hacer levitar y despertar mientras bailan cual gallina. ..nada más lejano a la realidad de la ciencia! La hipnoterapia que trabajamos en RTT (Terapia de Transformación Rápida) está avalada por la Royal Society of Medicine de Inglaterra y tiene sus bases en los avances más recientes de la psicología cognitiva, la Programación Neurolinguística y la hipnoterapia. El paciente alcanza un estado de relajación profundo y placentero, no está dormido y tiene total control de su persona. Además, nadie puede hipnotizarte si no querés!

¿Podrías enumerar algunas situaciones en donde es muy útil la Terapia de Transformación Rápida?

Mediante RTT se pueden reprogramar todas las áreas de tu vida de forma rápida, profunda y permanente, te doy algunos ejemplos:

Cuando sentís que no podés alcanzar el éxito y/o vivir en alegría

Cuando un evento del pasado o un miedo del futuro te impide vivir tu presente

Cuando tenés un miedo profundo que te impide alcanzar tu paz mental

Cuando querés abandonar un hábito nocivo

Cuando sentís que no podés recuperarte después de una separación

Cuando sabés que deberías aumentar tu amor propio pero no sabés cómo lograrlo

Cuando necesitás controlar tu ansiedad porque ella te está controlando a vos

Cuando deseás alcanzar tus metas, objetivos y sueños pero no sabés cómo

Cuando querés disfrutar plenamente de la vida que te merecés

¿Es presencial o se puede hacer también online?

Puede ser online o presencial, con idénticos excelentes resultados.

¿Tengo muchísimas ganas de probar RTT, Diana. Cómo solicito mi sesión de Terapia de Transformación Rápida?

Enviándonos un mensaje directo por Instagram (@dianagarciadilbapsicologa). Te enviaremos toda la información que necesites, y podemos inclusive coordinar una llamada telefónica gratuita conmigo para resolver todas las dudas que puedas tener antes de reservar la sesión que cambiará tu vida para siempre.

Cuidate. Y buen camino!

Lic. Diana García Dilba

Psicóloga e Hipnoterapeuta

CONTACTO:

Instagram, FB y Youtube: @dianagarciadilbapsicologa

@imo.consultores