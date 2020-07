Cook Fit nació hace 3 años con la idea de ofrecer viandas de primer nivel. Su dueña, Florencia Castañeda charla con Caras y nos cuenta como ha sido este camino de sacrificio, que hoy se ha convertido en una experiencia de calidad.

“Todo comenzó después de quedarme sin trabajo. Cuando me despidieron trabajé un mes en la carnicería de mi papá, que me dio un lugar en el negocio hasta que pueda conseguir algún trabajo nuevamente. Poco tiempo después de pensar que podía hacer pensé en Cook Fit que no paraba de darme vueltas en la cabeza”, destaca la emprendedora que remarca el fuerte apoyo que tuvo de su familia: Lucy (mamá), José (papá), Matias (hermano) y Andrés (pareja).

Los comienzos fueron difíciles pero, con el pasar del tiempo, el negocio se fue asentando cada día más y los clientes no tardaron en llegar. “Entre dudas si hacer otra cosa o seguir tirando CV, decidí confiar en mí y apostar por este emprendimiento. Todo fue funcionando muy bien, los clientes aumentaban, pedían nuevos productos, nuevas propuestas de gimnasios que querían comercializar a Cook Fit y así fue creciendo”, recuerda Florencia.

Actualmente la marca ha crecido de gran manera, trayendo felicidad a sus integrantes. “Estoy muy feliz de haber confiado en mí y haber seguido con este proyecto que muy orgullosa me tiene. Si bien el camino no es fácil, todos los días doy todo de mí para progresar constantemente”, remarca la creadora del espacio que nos cuenta más en profundidad sobre su negocio.

¿Qué clase de cocina realizas? ¿cuáles son sus beneficios?

Nuestros productos y cocina son 100% saludables. Cuidamos detalladamente la elección y calidad de cada uno de los productos que utilizamos. Los beneficios que ofrecemos es brindar alimentos light, proteicos y vegetarianos para aquellas personas que no quieren dejar de cuidarse, teniendo poco tiempo y sin dejar de comer saludable.

¿Cuál es tu diferencial? ¿qué experiencia buscas brindarles a tus clientes?

Nuestro diferencial es nuestra atención y productos de primera calidad. La experiencia que siempre buscamos brindar a nuestros clientes es sentir cada vianda como si estuvieran en casa. Muchos de nuestros clientes consumen las viandas fuera de ellas (trabajos generalmente). Nuestra experiencia inicia desde la atención: cuando hacen pedidos hasta luego de consumirlas, consultando que tal les pareció nuestro producto y así poder mejorar día a día.

¿Cuáles son las tendencias actuales en tu profesión?

La tendencia actualmente, son los box saludables. A partir de la cuarentena se puso muy de moda el "box". Los nuestros son muy solicitados para cumpleaños, fechas especiales o para disfrutar en familia saludablemente.

¿Cuáles son las modalidades de venta y envío?

La modalidad de venta es online, a través de nuestras redes sociales y número de contacto. Los envíos los hace la empresa con la que trabajamos desde nuestros inicios (Mensafleet) a todo CABA y GBA.

¿Qué has aprendido en estos años de profesión?

En estos años de profesión aprendí a confiar en mí y en mis sueños, que todo puede hacerse realidad si uno día a día trabaja y da todo para que se cumpla.

Hay días de llanto, días de querer abandonar, de no tener motivación... muchas veces tenemos que automotivarnos y no es fácil. Pero finalmente confiar que todo ese esfuerzo un día tiene recompensa y lo que tanto deseamos se cumple.

¿Qué inquietudes propuestas o pedidos te acercan tus clientes?

Nuestros clientes nos acercan nuevas propuestas constantemente, gracias a ellos se incorporar nuevos productos que son de su necesidad y nosotros estamos para cumplirlas. Inquietudes gracias a dios no tenemos muchas, estamos trabajando día a día para incorporar a nuestros productos información más detallada en cuanto a calorías por porción, cantidad en fibra, proteínas, etc.

¿Cuáles son las mayores satisfacciones que te da tu trabajo?

La mayor satisfacción de mi trabajo es recibir el feedback de los clientes, son la mayor motivación que tenemos para seguir mejorando. Todo lo que logramos hasta ahora, nuestro éxito, es gracias a ellos.

¿Qué es lo que se viene a futuro?

A futuro tenemos muchos planes a la vista, paso a paso como todo. Queremos incorporar muchos más productos, mejorar los que ya tenemos, incorporar nueva maquinaría que acelere los tiempos de cocción y así optimizar los tiempos de entrega para nuestros clientes. Nuestro sueño es tener nuestro local físico, donde los clientes puedan comer sentados disfrutando de una experiencia saludable distinta.

Conoce más ingresando en sus perfiles de Instagram y Facebook.

Para contacto: Florencia Castañeda – Cel.: 150503389 // cookfitc@gmail.com.