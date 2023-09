“Corona Diesel: Talleres de Inyección Diesel desde cero”

CREDITO CARAS

¿Hace cuánto y cómo iniciaste con el proyecto?

A los 19 años, dos años después de terminar el colegio, decidí estudiar una tecnicatura de 3 años de mecánica liviana ya que siempre me gustaron los motores y es un oficio por el que desde chico siento pasión.

En el segundo año de la tecnicatura, empecé a trabajar en un taller de inyección diesel y seis meses después me pude comprar el banco de pruebas, poco a poco continúe adquiriendo el resto de las herramientas, bombas e inyectores a reparar para seguir practicando por mi cuenta.

Estuve casi un año trabajando como empleado, y al mismo tiempo trabajando por mi cuenta durante la tarde para obtener aun más experiencia.

Un año y medio después logre independizarme, y así fue como adquirí mucho mas conocimiento.

Si bien fueron meses bastante agotadores, y con mucha exigencia, valieron la pena.

¿Qué te llevó a especializarte en bombas de inyección y qué experiencia tienes en este campo?

Yo no tenia ni idea de las bombas inyectoras, conocía los sistemas de inyección diésel, pero nunca había visto una bomba inyectora ni un inyector, pero después de estudiar mecánica liviana continué especializándome en los sistemas de inyección diesel gracias a que empecé a trabajar en un taller y me di cuenta que era algo que me gustaba e interesaba mucho.

¿Podrías explicar brevemente el funcionamiento básico de una bomba de inyección y su importancia en motores y sistemas de combustión?

La bomba inyectora cumple una función muy importante en un motor diésel ya que es la encargada de distribuir el gasoil a los 4 cilindros para que el vehículo se mantenga en marcha.

Si una bomba inyectora presenta alguna falla, el vehículo no va a funcionar correctamente.

Es una pieza importante del vehículo, pero los motores diésel también tienen otras piezas importantes, por eso, es importante que todo se encuentre funcionando correctamente para que el vehículo funcione en correctas condiciones.

¿Cuáles son las tendencias o avances más recientes en el campo de las bombas de inyección que consideras importantes para la industria?

Constantemente están sacando sistemas de inyección nuevos, hoy en día ya están los sistemas de inyección EURO 5 Y EURO 6 que son sistemas que contaminan menos el ambiente.

Hasta ahí vehículos diesel línea pesada que trabajan también con gas para economizar un poco el gasto.

Aprender a reparar los sistemas de inyección diésel es una habilidad altamente rentable y valorada en muchos sectores de la industria.

Es un oficio que te da libertad ya que podes trabajar en un espacio no muy grande, empezar sin clientes, trabajar con gente de tu zona o fuera de ella mediante envíos.

Además, es un oficio muy técnico que te brinda nuevos conocimientos para el día a día.

Cuando reparas un sistema de inyección diésel aprendes una habilidad única en el mercado y ver que esta en funcionamiento te da una satisfacción enorme.

¿Qué tipo de talleres o cursos ofreces para capacitar a los interesados en este campo y qué nivel de experiencia se requiere para participar?

Por el momento dictamos cursos virtuales sobre bombas e inyectores mecánicos BOSCH-LUCAS/DELPHI.

Próximamente lanzaremos cursos de inyectores mecánicos pesados y toda la línea common rail.

Actualmente están disponibles en la página web, en formato PDF, tablas de calibración de las bombas rotativas y de los inyectores common rail.

Todos los cursos que tenemos son acceso de por vida y además viene con un PDF con el despiece y paso a paso del armado muy práctico y fácil de entender.

Los cursos están preparados para cualquier persona que quiera aprender un oficio sin tener conocimiento alguno.

Si yo pude aprender completamente de cero y contar hoy con más de 10 años de experiencia en el rubro, todos tienen la posibilidad de hacerlo.

¿Qué consejo o recomendación darías a alguien que está interesado en aprender más sobre bombas de inyección o en asistir a uno de tus talleres?

Siempre al empezar un oficio totalmente nuevo, uno se pregunta un montón de cosas: ¿Como me va a ir? ¿Si empiezo y me va mal? ¿Sera una decisión correcta?

A pesar de todas esas preguntas, que son normales, y yo también me las hice en su momento, mi consejo para alguien que está por tomar la decisión de comenzar un taller es que confíe en sus capacidades y siga para adelante sin saltearse partes del proceso, sin compararse con nadie y sin querer ir más rápido de lo que puede.

Siempre los principios son los más difíciles, pero depende de uno mismo ir escalando para llegar a la meta que se puso en un comienzo. Somos seres humanos y de los errores aprendemos. Es nuestro mejor maestro, siguiendo una planificación, tomando acción lo más rápido que pueda y siendo constante va a llegar muy lejos.