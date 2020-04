Daiana Reinmoller: fundadora y directora de Dr Escuela de cosmetología y estética

¿Cómo decidió ejercer su profesión de manera independiente?

Cuando cursaba el tercer año de radiología me di cuenta de que no era lo que quería. Los días pasaban así, como si nada, y me sentía vacía, me aterraba la idea de que realmente al final de mi carrera iba a ejercer lo que realmente no me gustaba, después de todo el sacrificio que había hecho mi madre para pagarme los estudios. Estaba deprimida. Y ahí fue cuando mi pareja de aquel entonces, que hoy es mi marido, me ayudó a ver que lo que a mi realmente me gustaba, era el mundo de la belleza. Y es así como comenzó a crecer la idea, y abrí mi primer centro de estética en un garaje, prácticamente, sin nada.

En su profesión, ¿qué diferencial aporta una mujer a la hora de liderar?

La proactividad, la empatía y el querer ayudar y capacitar a otras mujeres para que sean económicamente independientes y empoderadas.

¿Cuál es su mayor caso de éxito?

Mi mayor caso de éxito es haber empezado con una camilla en un garaje, sin tener ninguna ayuda económica y con un hijo pequeño. Hoy, 14 años después, somos uno de los centros de estética más reconocidos de la Patagonia en el que trabajamos un equipo de más de 10 mujeres que amamos nuestro trabajo y dignificamos la profesión. Además de ello, hace tres años creé la Escuela de Cosmetología y Estética que no solo capacita, sino además potencia el desarrollo profesional de cada una de las alumnas.

¿Cuál fue el fracaso que más aprendió?

Lo que a mí me freno en mi desarrollo, en un principio, fue creer que podía hacer todo sola. Hoy, soy perfectamente consciente de que el crecimiento personal y profesional, pasa por la construcción e interrelación de equipos de trabajo, donde todas crecemos y todas aprendemos.

¿Cuánto pesa la comunicación en su profesión?

La comunicación, hoy en día, es de suma importancia, ya que, a través de las redes sociales y las plataformas virtuales, nuestra escuela se encuentra creando profesionales dentro del mundo de la estética en toda la Argentina. Y es un orgullo para mi ayudarlas en el camino para cumplir sus objetivos.

