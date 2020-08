Dale a tu hogar el color que se merece

View this post on Instagram

En este domingo taaan fresquito que invita a estar abrigado queremos mostrarles este hermoso pie de cama hecho en telar con lana muy suave. ⁣ ⁣ Al tenerlo en nuestras manos pasaron por nosotras muchas sensaciones relacionadas con su calidez. 🧶 Y, recordamos ...⁣ . ✨el abrigo de la noche cuando nuestro papá nos venía a arropar siendo muy chiquitos para que no tengamos frío.⁣ ✨la calidez del abrazo de mamá cuando estábamos un poco tristes. ⁣ ✨las noches de mirar juntas nuestra serie preferida compartiendo la manta que nos daba ese calorcito especial .⁣ ✨el olorcito a la abuela en las tardes de frío cuando dormíamos la siesta en su casa.⁣ ✨la calidez de una siesta en casa en este otoño de cuarentena con nuestros pies bien abrigados. ⁣ ⁣ Cuántos sentimientos y sensaciones puede generar un “simple” pero no menos importante abrigo!! ✨✨⁣ ⁣ Te invitamos a que nos cuentes qué recuerdo te vino a la memoria cuando fuiste leyendo? ⁣ Te leemos en los comentarios!! ⁣ ⁣ Buen domingo intensamente otoñal! 🍂🍁🍂🍁🍂🍁⁣ ⁣ ⁣ #abrigo⁣ #piedecama⁣ #otoño⁣ #calentito⁣ #abrigosuave⁣ #empredereclectico⁣ #foreverabril⁣ #telar⁣ #tejidotelar⁣ #tejidoartesanal #handmade⁣ #tejidosconamor ⁣ #decoplannermayo #abrigosdediseño #plannerjunio #hechoamedidadeco