DANA TALIA: ‘’MÁS ALLÁ DE QUE HOY ME DEDIQUE A COMPONER MÚSICA, JAMÁS VOY A DEJAR MI PASIÓN DEL MODELAJE‘’

Te presentamos a Dana Talia, es una modelo y bailarina santafesina que ha sabido lucir todo su talento bailando en los carnavales de Gualeguaychu y hoy lejos de esos momentos gloriosos, está desarrollando una marca propia de bikinis y además se dedica al canto y componer música, es esto lo que hoy nos convoca para presentarles.

En dialogo con Caras: “Yo compongo mis propios temas musicales, ya que son cositas que me han sucedido o que forman parte de mí. Voy descubriendo que también mucha gente comparte mis propios sentimientos, les han pasado cosas similares y se sienten identificados con lo que yo expreso en música. Ahora se vienen cositas nuevas, letras muy copadas que estoy mas que segura que la gente las va aceptar con mucho gusto y cariño, porque cada vez que muestro algo me hacen llegar todo el cariño que me tienen por intermedio de mensajes, regalitos, etc.’’

Dana siento una gran pasión por la música, pero también da fé de que a pesar que la música hoy ocupa gran parte de su vida. No va a dejar jamás de bailar y modelar, ya que fueron las ramas artísticas que la llevaron a donde hoy está y que gracias a eso la gente la conoce y la quiere.

Se nota cuando habla y en sus gestos, que tiene mucha expectativa con todo esto nuevo que le está sucediendo.

Por eso sigue trabajando y profesionalizándose en todo, para ser una artista completa.

En breve tiene la invitación de participar en el nuevo canal de streaming de la ciudad de Rosario, ZettaStudio, que ya cuenta con mas de 15 programas en la grilla y Dana Talia puede ser parte de ese nuevo mundo donde va a poder mostrar todo su talento. Además va a estar presentando su video clip que fue filmado y estrenado en el mes de junio, bajo el titulo ‘’Ya me cansé’’. Donde Dana muestra toda su belleza, su expresividad y su voz. Un tema compuesto por ella misma.

Y con todo esto, va a convertirse así en artista de la productora de medios y eventos, ZettaGroup. Encargada del manejo artistico y comercial del canal de streamingZetta Studio.

Para finalizar, Dana nos deja un mensaje para todas aquellas personas que están comenzando un camino similar: ‘’Que se enfoquen en un objetivo, que sean constantes y trabajen mucho. Es mucha dedicación y tiempo, no todo es color de rosa, pero no hay que bajar los brazos ante las adversidades. Todo llega en el momento justo.’’

La productora ZettaGroup tiene un agradecimiento especial para:

AM Libertad 1090 de la ciudad de Rosario

Cherry Cake de la ciudad de Rosario

Acustiba de la ciudad de Buenos Aires

SpeedLider de la ciudad de Ramallo

Club Lennon de la ciudad San Nicolas

Morguis Bar de la ciudad de Rosario

Lucrecia Indumentaria de la ciudad de Rosario

Si querés conocer más sobre Dana Talia, podes seguirla en instagram, @danaa_talia_ o bien en las distintas plataformas de la productora:

Twitch: ZettaStudio

Youtube: ZettaGroupArg

Instagram: @zettagroupok

Asesoramiento en Marketing y Prensa: ZettaGroup 1127156616