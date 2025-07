CARAS

Contanos un poco acerca de vos y de Match…

Soy Antonella Grifasi, cordobesa de 32 años, fundadora y creadora de Match.

Soy licenciada en Recursos Humanos y, después de diez años trabajando en mi profesión, comprendí que no me apasionaba. Desde chica soñaba con emprender: empecé vendiendo pulseritas junto a una amiga en su barrio. Durante la pandemia me quedé sin trabajo, y eso fue el impulso que necesitaba. Armé un showroom en mi casa, donde los pijamas fueron furor en este momento.

En 2024 decidí dejar mis miedos atrás y dedicarme de lleno a la moda, combinando la venta de ropa femenina, accesorios y marroquinería con una atención cercana, algo en lo que mi formación también me ayudó.

Así nació MATCH, mi primera tienda a la calle en La Calera, Córdoba, donde volqué todos mis ahorros y mucha pasión. Match nace de un verdadero amor a primera vista, de esas pasiones que te transforman. Es un lugar donde siempre podés encontrar eso que te hace feliz y te inspira a sentirte auténtica.

¿Cómo trabajan en Match?

Brindamos asesoramiento personalizado y atención cercana. Si una clienta necesita algo puntual, actuamos como personal shopper y lo conseguimos. Vendemos ropa femenina, accesorios y marroquinería de diseño, siempre buscando que cada mujer se sienta auténtica y cómoda.

Tienen una relación muy cercana con las clientas… se comenta

Lo que más nos distingue es que nuestro local es un punto de encuentro real. Recibimos a las clientas con un abrazo y organizamos encuentros como el Club de Amigas, donde compartimos un mate, café y algo rico mientras conocen las novedades e ingresos en la tienda. Además, nuestros precios accesibles permiten armar un outfit completo: indumentaria, accesorios y, si se puede, sumar algo de marroquinería. Nuestras clientas valoran la empatía, la cercanía y el amor genuino que transmite Match.

¿Qué planes tienen?

Queremos seguir creciendo como comunidad. Nuestro objetivo es potenciar la tienda online y crear un espacio donde las mujeres se sientan amigas y no competencia. Nos inspira compartir que podemos ser reales con lo que usamos y animarnos a salir de la zona de confort a través de la moda.

Una reflexión sobre lo recorrido…

Aprendí que disfrutar el proceso, aunque sea durísimo, es lo que te hace más fuerte. Y sobre todo, volvería a recordarme que lo más importante es creer en mí, algo que hoy finalmente estoy haciendo con convicción.

Datos de contacto:

Nuestras redes: @somosmatch.ok

Contacto: 3512818638 (Antonella)

Tienda física: Av. San Martín 304 (Local 4), La Calera, Córdoba.