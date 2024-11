"DEL AULA AL AROMA: CÓMO UNA EX-DOCENTE CONQUISTÓ EL MUNDO DE LAS VELAS Y EL EMPRENDIMIENTO DIGITAL"

CREDITO CARAS

¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste al dar el salto del aula al emprendimiento?

El mayor desafío, sin duda, fue dejar un trabajo en relación de dependencia, además, que fue un camino que amé durante años. Tenía mucha incertidumbre y miedo de no generar ingresos con mi emprendimiento, pero sentía constantemente una llamada interna a cambiar y trabajar de algo que me permita trabajar desde mi casa y pasar más tiempo con mi hija Luz. Luego, me di cuenta que mi decisión inspiró a muchas personas y me hizo saber que tomé la decisión correcta. No fue fácil, pero me di cuenta de que, en el emprendimiento, como en la vida misma, los desafíos son oportunidades para aprender y evolucionar.

¿Qué es lo más que te gusta de enseñar a hacer velas, aromatizantes y difusores?

Lo que más me gusta es ver los resultados de las personas que eligen mis cursos para aprender. Es una satisfacción enorme ver todo lo que logran. Porque, como digo siempre, el verdadero desafío es confiar en uno mismo y cada persona que logra hacer sus propios productos, fortalece su confianza. Agradezco haberme animado a aprender porque es hermoso saber que, a través de mis cursos, puedo compartir esos aprendizajes con otras personas.

¿Cuál es el valor principal que intentas transmitir a las personas que acceden a tus cursos?

El valor principal que intento transmitir a las personas es la confianza en sí mismas. Quiero que cada uno, sienta que es capaz de crear productos hermosos y únicos, sabiendo que su creatividad no tiene límites. Para mí, lo más importante es que se den cuenta de que no necesitan ser expertos ni tener experiencia previa para empezar. Todos tenemos esa chispa creativa adentro, solo hace falta descubrirla.

Si pudieras hablar con la persona que eras hace unos años, ¿qué le dirías sobre los desafíos y recompensas de ser emprendedora?

Si pudiera hablar con la persona que era hace unos años, le diría que no tenga miedo de seguir su intuición, aunque el camino parezca incierto o desafiante. Le recordaría que los miedos y las dudas son parte del proceso, pero que esos momentos difíciles son los que más enseñan y permiten crecer, para evolucionar como persona y en su emprendimiento. Le diría que confíe en que todo lo que quiere lograr y que siga siempre sus sueños, iluminando su camino.

¿Por qué crees que tantas personas eligen tus cursos y qué tipo de mensajes recibes de ellos?

Creo que muchas personas eligen mis cursos porque encuentran un espacio donde pueden conectarse con su creatividad y aprender de una forma auténtica y cercana. Más allá de las técnicas, transmito mi forma de ser, mi historia como mamá y algunos resuenan conmigo. Recibo mensajes hermosos de personas que, no solo se sienten capacitadas para crear sus propias velas y difusores, sino que también descubren una nueva forma de relajarse, expresarse y disfrutar de su proceso creativo. Muchos me cuentan cómo mis cursos les han ayudado a encontrar un propósito nuevo o incluso a comenzar su propio emprendimiento. Es increíble leer cómo este conocimiento se convierte en una experiencia transformadora para ellos.

DATOS DE CONTACTO.

Instagram: @poramoraluz

Whatsapp: +54 9 115822-8200

Web Cursos: poramoraluz.tiendup.com

Facebook: Por amor a LUZ

TikTok: poramoraluz.ok