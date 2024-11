Denise Drago

CREDITO CARAS

Denise, ¿cómo fueron los inicios de tu emprendimiento?

Todo arrancó hace diez años cuando con mi familia nos mudamos desde Ramos Mejía a Santa Clara del Mar para buscar un cambio de estilo de vida. Con mis 17 años llegué a esta hermosa ciudad, dejando atrás el club que me formó como nadadora, me dio muchos logros a nivel competitivo, personal y me motivó a elegir una de mis actuales carreras. Es por eso que ya asentada en esta nueva cuidad decidí comenzar a estudiar mis dos pasiones. Profesorado de Natación (Instituto Aristidez Hernandez - 2016) y Licenciatura en Nutrición (universidad FASTA - 2022). Comenzar la facultad conlleva cambios y crecimientos a nivel personal. Aparecen obstáculos que interpelan las decisiones de elegir la carrera, sin embargo encontré en cada tropiezo herramientas para abordar el modo de encarar lo profesional. Paralelamente al último año de cursada decidí comenzar con el Curso de Guardavidas, motivada por estar viviendo en un lugar costero.

Durante todos estos años de estudio, paralelamente trabajaba en Clubes de Mar del Plata como profesora y cuando me recibí de Licenciada en Nutrición, abrí mi propio consultorio en Santa clara del Mar y en Mar del Plata y paralelamente comencé a dar charlas en instituciones educativas en el partido de Mar Chiquita.

Este año mi vida dio un giro cuando me incorporé al equipo de trabajo del Natatorio municipal de Santa Clara del Mar, dando clases de Natación para todas las edades en el polideportivo y arranque con mi emprendimiento vendiendo Essen. Este último logro me ayudó a poder llegar a más personas y poder brindarles no solo un servicio nutricional sino también los mejores productos para que cocinen en sus hogares.

¿Cuáles son los servicios que brindas al público?

Ofrezco los siguientes servicios:

- Consultas nutricionales personalizadas, presenciales y a distancia.

- Charlas sobre alimentación saludable y familiar.

- Orientación sobre alimentación consciente y ansiedad.

- Venta de productos Essen, con envíos a todo el país.

¿Cómo proyectas a tu marca en el mediano plazo?

Mi objetivo principal es que gracias a mis servicios, más personas puedan gozar de una vida más plena y consciente. Brindando las herramientas necesarias para que cada uno pueda construir su mejor versión.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Lo que me diferencia es la conjunción de mis conocimientos adquiridos a lo largo de estos años. Ya que para tener una vida con conciencia plena es necesario nutrirnos de manera real, mantenernos activos a través de la actividad física o el deporte y poder elegir un buen producto de cocina para mantener la integridad alimentaria.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Personalmente no cambiaria nada de todo mi recorrido. Porque creo que las cosas se dan en el momento indicado para nuestro propio crecimiento personal y sin errores o fracasos no habría aprendizaje ni cosas por mejorar. Agradezco todos los días las decisiones que tome, porque son las que hoy me hicieron llegar a donde siempre quise estar.

