DERRIBANDO MITOS DE LA DEPILACION LASER

La depilación láser es costosa: mito

En comparación con toda una vida de cremas depilatorias, cera, maquinitas de afeitar, etc., la depilación laser diodo es muy rentable y duradera. Es una inversión a largo plazo que vale la pena. Te vas a preguntar ¿Cómo no me lo hice antes?

La depilación láser es dolorosa: mito

Es un tratamiento muy tolerable por la mayoría. Se llega a sentir una leve sensación de calor que disminuye con el gel frio que se aplica y gracias a la tecnología ICE de nuestro equipamiento, esto disminuye aún más.

La depilación láser puede dañar la piel: mito

La depilación láser diodo, en manos de expertas, es un método sumamente seguro. La radiación generada por el láser no se acumula en el cuerpo, por lo tanto, no tiene repercusiones en la salud ni en la piel.

El láser elimina todo tipo de vello: mito

El sistema de láser diodo detecta la melanina del vello, es decir, el color, por lo tanto los vellos blancos (canas) no pueden ser eliminados con este sistema. En el caso de vellos rubios o colorados, el tratamiento es algo más prolongado, ya que se requieren mayor número de sesiones.

No podemos tomar sol durante el tratamiento: mito

Lo ideal es no exponerse al sol 72 hs antes y 72 hs después de tu sesión para cuidar tu piel. Luego podés hacerlo usando siempre un protector solar. Las radiaciones son cada vez más fuertes y es muy importante hacerlo aunque no nos encontremos en tratamiento de depilación láser.

El número de sesiones a tomar es igual para todas las personas: mito

La cantidad de sesiones dependerá del fototipo de piel del paciente, del grosor y color del vello, y además de la zona a depilar. Cabe recordar que se requieren varias sesiones para una óptima depilación láser, sugerimos entre 6 a 12 sesiones seguidas y luego sesiones de mantenimiento.

M. Isabel Rodriguez: técnica operadora en Depilación Láser

