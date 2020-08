Distrifit: alimentos que sanan tu cuerpo

La preparadora física Mariana Lavia, creadora de Distrifit, siempre se alimentó de manera sana. “Estudié nutrición deportiva, hice muchos cursos de comida saludable y siempre me gustó cocinar mis propios alimentos. Y un día de mates, en la tarde, me dije: ¿por qué no aprovechar esto y ayudar a otros con todo lo que sé? Yo siempre había asesorado a mis alumnos con respecto a su alimentación”, recuerda Mariana

- ¿Y cómo fue el comienzo?

Empecé a distribuir otras marcas y a cocinar mis propios productos, pero quise darles un plus y coloqué, en cada uno de mis productos, símbolos de Reiki para que no solo quien los adquiriera estuviera alimentándose por lo nutritivo, sino también cumpliera el alimento una función de sanación interna. De ahí sale el símbolo Cho Ku Rei de la marca.

- ¿Qué es el símbolo Cho Ku Rei al que hace referencia?

Es uno de los tres símbolos principales utilizados en el sistema de Reiki Usui. Es un símbolo de energía para provocar cambios que se traduzcan en restituciones orgánicas paulatinas para, finalmente, conseguir la sanación del individuo.

- ¿Qué productos ofrece Distrifit?

Ofrecemos un servicio de entrega a domicilio en zona sur, oeste y CABA de todos los productos saludables, sin harinas refinadas, sin conservantes, sin azúcares, aptos celíacos, diabéticos y, sobre todo, lo que está de moda que es la dieta cetogénica, más conocida como dieta Keto. Distribuimos budines salados, budines dulces, tortas ideales para golosos, viandas, y snacks, entre los más destacados.

- ¿Cuáles son sus proyectos a mediano y largo plazo?

Seguir creando nuevos productos y poder concientizar a las personas de que alimentarse saludablemente es muy importante en todos sus aspectos. Se puede comer rico y sano ayudando a las personas a iniciarse en un actividad física y buena alimentación.

Para contacto: WEB - www.distrifit.com.ar // Tel Whatsapp 11-2388-1622 - FB: Distrifit - IG: @Distrifit20.

