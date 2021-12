DIVINE: belleza, salud y estética

“Durante toda mi vida sentí pasión por la estética, siendo un estilo de vida al que quise invitar a mucha gente, para que conozcan la importancia del cuidado de la piel. No solo se trata de verse bien estéticamente, sino también de tener una piel saludable”, comenta Hilda sobre su filosofía de trabajo y añade que “el paso del tiempo me dio la madurez necesaria para poder acompañar a cada paciente. Mi experiencia me hace sentir plena y satisfecha gracias a los resultados de una vida sana reflejados en la piel”.

¿Qué tratamientos podemos encontrar en DIVINE?

Si bien nuestros servicios son adaptados a las necesidades de cada paciente, también contamos con una amplia variedad de tratamientos para realzar la belleza y mejorar la calidad de la piel en todo el cuerpo.

Además, realizamos una entrevista previa en la que se toman en cuenta el modo de vida, hábitos cotidianos, alimentación, manejo de emociones, ingesta de agua, acompañada de una observación profunda, correspondiente a cada caso.

Dentro de los servicios faciales podemos encontrar higiene profunda con dermoabrasión, Tratamiento detox, revitalización con definición facial, tratamiento aclarante de manchas, Acné y Rosácea.

En cuanto a los tratamientos corporales tenemos a disposición el Pulido Corporal, Tratamiento para disminución de celulitis, Disminución de apariencia de estrías, adiposidad localizada, Tratamiento aclarante en zonas intimas, Push Up de glúteos, Día de Spa, entre otros.

Todos estos procedimientos son realizados con productos y aparatología adecuada, con un seguimiento que incluye fotografías para comprobar la mejoría y un protocolo domiciliario que se debe cumplir.

¿Cuál considera que es su diferencial en el mercado?

Tenemos una propuesta respaldada por la calidad de los tratamientos personalizados. Nuestro objetivo es acompañar a los pacientes a conseguir sus objetivos, con una agenda adaptada a los tiempos de aquellas personas que cumplen horarios de trabajo variados.

La ubicación, rodeados de naturaleza hace el complemento a un día de Spa, disfrutando de una experiencia de estilo saludable y exclusivo, promoviendo el bienestar.

¿Qué tendencias se imponen en el espacio actualmente?

Estamos desarrollando Workshops para grupos reducidos de personas. Es una forma de reeducar hacia los cuidados diarios de la piel, demostrando en un taller, de modo presencial, el paso a paso de una higiene facial diurna y nocturna.

Esta experiencia da la oportunidad de probar la capsula de productos acorde a cada tipo de piel junto a la utilización correcta de accesorios, el orden en que se aplican los productos, la dirección en que se deben aplicar y la importancia de hacer el hábito del skincare. Ella culmina con un té y petit four en la que se genera un ámbito amistoso y ameno.

Hilda, ¿que disfrutas de tu trabajo?

Disfruto los resultados obtenidos de los tratamientos, el éxito de lo conseguido y que alguna paciente me escriba diciendo “hoy comencé el día con el vaso de agua que me dijiste” o “hoy comencé con el serum que me recomendaste”. Siento placer de esas pequeñas cosas que son grandes logros para otras.

¿Qué se viene en el futuro?

Tengo proyectos para concretar la instalación de un nuevo Divine Centro de Belleza en Capital, seguiré trabajando fuerte por mis sueños y deseos.

Datos de contacto:

WhatsApp: 1128527138

IG: @divinecentrodebelleza

FB: Divine Centro de Belleza

Por CREDITO CARAS