Dra. Alejandra Melo

CREDITO CARAS

Dra. Alejandra, ¿hace cuánto comenzaste con la Biodescodificación?

Comencé a estudiar para ser consultora en Biodescodificación en el año 2021 y en febrero del 2022 ya brindaba sesiones individuales.

¿Qué es la Biodescodificación CMA y cuáles son sus características?

La Biodescodificación cuerpo, mente y alma es una técnica con la que iremos a descubrir cuál es el origen emocional de los síntomas/enfermedades y nos ayuda a desprogramarlos del cerebro. Es una terapia complementaria a cualquier tratamiento o prescripción médica que el individuo tenga y se lleva a cabo de manera individual, a través de serie de preguntas específicas que se irán realizando según cada caso y consultante.

Desde la Biodescodificación, entendemos que nuestras enfermedades y/o síntomas, no son más que una respuesta adaptativa del cerebro a la realidad que el cuerpo percibe e interpreta del afuera. Lo que hacemos con la Bio, es encontrar ¿Qué creencias desactualizadas tengo? ¿Para qué me hacen reaccionar con esa conducta, ese síntoma, enfermedad, dolencias, etc? Y es que justamente ese síntoma está para reparar el estrés que no estoy pudiendo resolver internamente.

Ésta hermosa terapia complementaria nos invitará a tener una mirada integral de nosotros mismos: el cuerpo, la mente y el alma, porque todas nos constituyen. Y lo más importante es que, podemos trabajar todos nuestros síntomas en consulta, nos ayudará a encontrar una calidad de vida más saludable y consciente de nuestra vida.

¿Cómo te visualizas de acá a unos años?

Creando mi espacio integral destinado a la salud mental, emocional y corporal, dando conferencias y talleres multitudinarios en la provincia de Neuquén y Argentina.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Mi sello personal se observa en cada sesión que brindo, soy muy sincera, realista y no le vendo falsas ilusiones a la gente. Todos saben que la efectividad de una sesión es gracias a mi profesionalismo, pero también al compromiso de cada uno de ellos, con su proceso. Mi objetivo principal es ayudar a cada consultante a conectarse consigo mismo, llevarlo de vuelta a su emocionalidad para que comprendan lo que su cuerpo les expresa, reconectarlos con su sentir. Estamos tan desconectados con nosotros mismos, que ya no sabemos lo que nos pasa, hasta que aparece un síntoma y lo hace evidente.

Todo esto parece fácil decirlo pero lograrlo conlleva un gran desafío para todos, porque la mente no siempre nos acompañará en ese cambio y lo que debemos aprender justamente, es a no escucharla.

Si comenzaras nuevamente, ¿qué harías diferente?

Todo lo que transité ha sido perfecto, lo estudiado, lo vivido, los errores, las decepciones, las crisis personales, todo me llevó a ser la consultora y terapeuta que soy. Necesité de todo aquello para encontrarme y eso me llena de orgullo y gratitud. No cambiaría nada.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

WhatsApp: +5492996202301

Instagram: @sanamente.espaciointegral