Se denomina bioestimulación a una serie de métodos que tienen como objetivo mejorar la apariencia de la piel mediante la activación de los fibroblastos, que son las células encargadas de producir colágeno y elastina. La Dra. Eyke De Belaustegui, médica egresada en la UBA, especializada en cirugía general, plástica y reconstructiva en el Hospital Italiano de Buenos Aires, nos ofrece más información sobre este procedimiento y sus beneficios.

“Definitivamente acá tenemos a la estrella de los tratamientos anti-age. El objetivo es estimular la producción de colágeno, que se pierde al envejecer, esto empieza muy temprano en la vida, a partir de los 20-25 años.”, destaca la profesional.

Existen rellenos dérmicos que tienen como objetivo, aumentar la producción y el grosor de estas fibras perdidas, que son biocompatibles ya que están presente en el cuerpo y, degradables, desaparecen con el tiempo.

Entre ellos tenemos a la Hidroxiapatita de calcio (Raddiasse) que son microesferas que rejuvenecen por un triple mecanismo: rellenan arrugas y pliegues, otorgan volumen y generan colágeno. Es ideal para rostro, cuello y escote. Requiere una sesión y dura 12 a 18 meses.

Ácido Hialurónico no reticulado en estado puro (phofilo) se aplica de forma diferente, este no da volumen, difunde por la red linfática de la cara, estimulando en profundidad. Está indicado para prevenir y tratar a quienes aún no tienen tanta flacidez. Requiere dos sesiones y sus resultados duran 1 año aproximadamente.

El Ácido Poliláctico también está indicado para bioestimulación, este tiene una duración mayor llegando hasta los 2 años, pero requiere 2 o 3 aplicaciones.

Nano y micro fat: Es lo que se viene, extraemos grasa de alguna parte del cuerpo, la procesamos de una manera tal que sólo queden los factores estimulantes de las células madre, luego la inyectamos dónde se necesite. Esto se hace también para ganar volumen, aumentar espesor de tejidos o rellenar defectos, la diferencia es que acá se llega a una forma nanométrica, muy pequeña. Es un procedimiento súper vanguardista aunque no esté muy difundido en Argentina.

Harmonyca, es un inyectable combinado, de ácido hialurónico e hidroxiapatita de calcio. Tiene un doble efecto, inmediato, por ácido hialurónico, que aporta hidratación y densidad, y por otro lado a largo plazo, gracias a la hidroxiapatita de calcio. De esta forma, mejora la arquitectura de la piel de forma sostenida en el tiempo.

En definitiva lo que logramos con todos estos productos es aumentar la producción de colágeno y activar las células de la reparación de tejidos, generando hidratación profunda y tensión, redefiniendo el óvalo facial, eliminando los signos del paso del tiempo.

Lo importante es ver cuál opción se aplica a las necesidades específicas de cada paciente, según la edad, fotoenvejecimiento, flacidez, arrugas, etc., los resultados son excelentes y es lo que se viene.

Datos de contacto:

Centro Diamond Estética Médica.

Av. Pueyrredón 1770, Recoleta, C.A.B.A.

Instagram: @draeykedebelaustegui

Consultas y solicitud de turnos: Tel./WhatsApp: 11-3045 4848