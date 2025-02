En medio de sus románticas vacaciones por Turquía y Milán, la China Suárez y Mauro Icardi se cansaron de los diversos comentarios y emitieron dos comunicados apuntando con Yanina Latorre. En ambos, la acusaban de mentir con sus historias de Instagram y ayudar a Wanda Nara. Sin embargo, y lejos de dejar pasar un tiempo, la panelista decidió contestarles y dejó tajante cuál es su postura frente al Wandagate, en esta nueva emisión.

Yanina Latorre contestó a las acusaciones de Mauro Icardi y la China Suárez: "Yo no soy Wanda Nara"

Yanina Latorre tomó un protagonismo importante durante la polémica de Mauro Icardi, la China Suárez y Wanda Nara. La panelista se comunicó con fuentes cercanas a los protagonistas y fue compartiendo historias de Instagram donde contaba todo lo que los medios de comunicación no sabían. Ante esto, el futbolista y la actriz decidieron pronunciarse y la acusaron de mentirosa. Sin tardar, Latorre aseguró que tenía fuentes que no iba a revelar al público y que se las mostraría al privado.

La tajante respuesta de Yanina Latorre

De esta manera, apuntó que el futbolista no se había pronunciado en diversas falacias que salieron de él, ni tampoco cuando ella lo defendió. "¿Te acordaste Maurito cuando Wanda decía que me pagabas? Los dos sabemos que es mentira, porque sos tan mal educado que no me contestaste nunca. ¿Por qué crees que ahora es al revés?", expresó la panelista. Ante esto, expresó que usaban su "luna de miel" para responderle, en lugar de disfrutar de su compañía.

"Te voy a decir algo. En muchas cosas te banquete y defendí, pero en otras es imposible. Lo mismo corre para Wanda", lanzó Yanina Latorre ante las acusaciones de que ella solo hablaba mal del futbolista. Sin embargo, y lejos de terminar, se refirió a la China Suárez y desmintió que hubiera una demanda en su contra. Finalmente, cerró: "Me das lástima, Mauro. No fuiste capaz de ponerme un ok en un chat, ¿y ahora te haces el vivo conmigo? Yo no soy Wanda, amor. Ponete a contestar las cosas serias y no te enganches con una bata".

Seguido a esto, le dedicó un descargo a la China Suárez. Yanina Latorre la trató de "mosquita muerta" y aseguró que lo único que le impresionaba de ella era su belleza. En esa línea, escribió: "Todos los que salieron de Casi Ángeles hicieron una carrera profesional. Vos sos noticia por estar con casados con hijos. Sos una perversa que disfruta con el dolor de mujeres famosas. No te importa nada de nadie".

