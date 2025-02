El conflicto entre Wanda Nara y la China Suárez sigue creciendo, principalmente después de que la actriz viajara a Milán con Mauro Icardi y se instalara en la casa que el futbolista compartía con la conductora. No solo se incrementa el enfrentamiento actual, sino que Yanina Latorre sacó a la luz chats entre las protagonistas de la pelea que datan del 2021 cuando se conoció la infidelidad del rosarino.

Esto ocurrió después de que tanto Mauro como Eugenia le dedicaran fuertes mensajes a Yanina Latorre a través de sus cuentas de Instagram.

El adelanto de Yanina Latorre a los chats de Wanda Nara y la China Suárez

"Yo no sabía que estaba loco", los chats que revelaron lo que hablaban la China Suárez y Wanda Nara sobre Mauro Icardi

En el año 2021 explotó el WandaGate, después de salir a la luz que Mauro Icardi le había sido infiel a Wanda Nara con la China Suárez en París. Después de que el futbolista y la actriz dispararan temprano contra Yanina Latorre por la información que dio, la panelista de LAM decidió sacar a la luz los mensajes entre Wanda y la China que cruzaron después de la infidelidad del jugador del Galatasaray.

En sus historias, la periodista adelantó que en 2021, Wanda Nara se enteró de todo porque la China se lo contaba por Whatsapp. “Les gusta enloquecer a las mujeres de los que se encama”, publicó Yanina.

En la primera de las imágenes se ve que la China comparte con Wanda su chat con Mauro Icardi, en donde él le cuenta que Wanda no pelea contra él porque lo conoce. “Soy el peor hijo de pu*a cuando quiero, por eso no se quiere separar. Sabe que se le viene la noche contra mí, así que tranquila”, le escribe el jugador a la ex pareja de Benjamín Vicuña.

A partir de esto, la China le dice a Wanda que le envía eso “para que veas que no te miento”. “No quiero que sufras. Te vuelvo a pedir perdón. Yo no sabía que estaba loco”, lanza la madre de Rufina.

“Me contó que le dijiste que estabas indispuesta y que era mentira”, le comenta Wanda a la cantante de cumbia, y se ven diversos mensajes eliminados por parte de Eugenia. “Borro porque ya me da pánico todo y es muy íntimo”, escribe la China.

“Indispuesta te chupó”, le escribe Wanda, consultando si su pareja le había hecho sexo oral a la China, para que la actriz le contestara que le daba verguenza porque “nunca un tipo me expuso así”.

“¿Y si hacen terapia de pareja y se arreglan?”, escribe la China a lo que Wanda contesta que no, porque le “chupa un h*evo” a esa altura su relación. “Efectivamente te ama”, le dice Eugenia y luego agrega que le daba miedo “el nivel de tóxico”, ya que ella creía que “no había más (tóxico) que Benja (Vicuña)”. Frente a esto, Nara le envía a su enemiga una captura de su chat con Mauro donde él le asegura que no tuvo relaciones con la China ya que “no se me paró porque fue más fuerte lo que sentí por vos”.

Como si los mensajes de Eugenia Suárez no fueran suficientes, después de haber intentando tener relaciones con Mauro Icardi, le dio un gran consejo a la madre de Francesca e Isabella. “Te hablo como si fuera una conocida, sin haber estado en el medio de nada. Y siendo objetiva, incluso con un tipo que se portó así de mal conmigo, cuando yo lo podría haber hundido y no lo hice”, inició la actriz.

“Si la pelean, hablan, con el tiempo pueden solucionar y confiar. Todos cometemos errores y te está demostrando que te ama y se arrepiente”, le aconseja y agrega que ella escucha a las parejas que llevan mucho tiempo juntos y todos tienen errores. “No sé cómo se hace, a mi no me duran porque no tengo tolerancia al conflicto”, cierra.

“Te está psicopateando y culpando a vos, cuando sos la víctima”, dice la China y Wanda asegura que eso le da igual. “A mí me vino, él estaba con fiebre, y charlamos. No lo tomé como una mala noche para nada, y… Él tampoco. No lo digo para nada, solo para que sepas cómo fue”, asegura Eugenia.

Con esta información, Wanda le envía un mensaje a la China en donde Mauro le pide a ella tener un tercer hijo y que esta vez que sea un varón para “cambiar esto”. “Ah no, que miedo”, le comenta la madre de Magnolia y Amancio.

“Me decía egoísta a mí”, reprocha Wanda y agrega “flaco avisame y me garcho a otro yo”. Sin embargo esto no fue lo más polémico, sino que la China eligió bromear y le propuso hacer un trío entre ellos.

“Creo que está enfermo. No sé, por todo lo que me decís. Cada pareja es un mundo. Vos lo sabes mejor que nadie”, comenta Suárez, mientras que Wanda le contaba todas las mentiras que Icardi le había dicho. “Me da pena que hable así de las mujeres, como despectivo…”, finaliza.

“Si estabas con otros hombres, ¿cómo te podés enganchar por Whatsapp con un tipo casado? Perdón, pero es todo muy raro”, confiesa Wanda y la China le asegura que “ya te dije todo, te mostré todo, de mujer a mujer”.

“No es tan loco que yo le creyera lo de la separación”, asegura Eugenia y Wanda refuta duramente con “pensé que querías ser amante”. “No. Soy egocéntrica y no me bancaría ser la segunda de nadie. Se lo que me merezco”, sentencia. “Generalmente a quien te garch*s de trampa no lo seguís en Instagram”, lanzó picante la mayor de las Nara.

Wanda no solo descubrió toda la infidelidad de Icardi gracias a la mismísima China Suárez, sino que hasta leyó un “te quiero bebita”, por parte de su esposo, a quien fue su amante.

Wanda Nara y la China Suárez siguen enfrentadas duramente por la actitud de la actriz junto a su nuevo novio y expareja de la conductora, Mauro Icardi. Con el paso de las semanas siguen saliendo a la luz gran cantidad de chats y mensajes que complican los futuros juicios.

MVB