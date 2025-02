El letal descargo de la China Suárez contra Yanina Latorre: "Te cuernearon"

Minutos más tarde de que Mauro Icardi compartiera en su cuenta de Instagram un descargo contra Yanina Latorre, poniendo en duda su profesionalismo como periodista por información que brindó, la China Suárez hizo lo propio, pero hablando del plano personal de ambas. La actriz aseguró que no dará un paso atrás para que la panelista pague por el mal que le causó.

El descargo de la China Suárez contra Yanina Latorre

Este lunes, la China Suárez decidió romper el silencio. La actriz se limitaba a compartir imágenes en redes sociales sobre su nueva etapa de su vida, al lado de Mauro Icardi, sin hacer menciones a las diversas versiones que giran en torno a ella. Pero desde Turquía, la pareja decidió compartir duros mensajes apuntando a Yanina Latorre.

Primero fue Mauro Icardi quien desmintió la versión de la panelista de LAM, quien dijo que en su estadía en Milán, la China Suárez había usado una prenda de Wanda Nara. "Podrías chequear antes de escribir tantas p.......", apuntó el jugador. Y agregó: "Hace tiempo que le venís errando a casi todo lo que hablas de mí, y de la oriental o Nipona, como le decís vos". Minutos más tarde, la actriz también hizo su descargo contra la periodista.

“El nivel de obsesión de esa señora no es normal, todos los días una mentirita nueva, pero después llama tu abogada al mío para pedirle por favor que arreglemos, así no vamos a juicio. Nunca, jamás, voy a arreglar nada con vos. Voy a ir hasta lo último, así tenga que esperar”, introdujo Suárez en el descargo que compartió en Instagram, donde no nombró a Latorre pero dejó en claro que hablaba de ella.

La China Suárez apuntó contra Yanina Latorre

Acto seguido , aseguró que la información que brindó Latorre tuvo consecuencias graves para su familia, por lo que decidió inciarle un juicio: "Por tu culpa tuve más de un intento de entradera en mi casa con mis 3 hijos. Te encargaste de mentir con la cifra, repetiste hasta el cansancio mi dirección, el colegio al que iban a ir mis hijos, la cuota, etc”. Y agregó furiosa: “¿No eras vos la que lloraba en cadena nacional cuando te “cuernearon” pidiendo respeto por tus hijos? Sos la misma que expone a los mis con total libertad y liviandad, repitiendo mentiras de quién te filtra información”.

Además, indicó que en esta ocasión su abogado no responderá a los pedidos de llegar a un acuerdo para no iniciar un juicio. Por último, la actriz pidió que "dejen de aprovecharse de quien no habla", dejando en claro que no volverá desmentir versiones que se dicen sobre ella.

Este enfrentamiento entre la periodista y a actriz es de larga data, pero en 2021 se agudizó al momento que Yanina Latorre reveló detalles del Wanda Gate, con información que le brindaba Wanda Nara. En ese momento, comenzó la acción judicial de Suárez contra la periodista.