DRA. FIORELLA CHICATA LÓPEZ

Doctora, ¿es verdad que el blanqueamiento daña el esmalte de los dientes?

No, eso es un mito! Pero a la hora de hacerlo debemos tener en cuenta los siguientes puntos: sólo se pueden hacer en dientes naturales. ¿Qué significa esto? No se puede hacer sobre coronas o dientes con restauraciones de resina compuesta (arreglos de caries). También si el paciente tiene sensibilidad, hay que analizar el grado de la misma, esto no significa que no se pueda hacer, sino que debemos ser muy meticulosos para no aumentar esta afección. Otro punto a tener en cuenta es que se recomienda hacer cada 12 o 18 meses.



¿Hay diferentes tipos de blanqueamientos?

Si, tenemos el ambulatorio y en consultorio, pero ambos debes ser indicados y controlados por un profesional.

El ambulatorio posee una graduación baja para que el paciente se lo pueda hacer en la comodidad de su casa. Previamente debe concurrir al consultorio donde se hace el correcto diagnóstico, se revisa la cavidad bucal para ver si hay restauraciones o corona, si hubiera se le indica que en esas piezas no debe poner el producto, primero porque no va a hacer el efecto deseado y al margen puede estropearlos. Si hubiera cuellos dentinarios, también se le da las correspondientes indicaciones, estos suelen estar presentes y en muchos casos poseen sensibilidad, pero si el paciente sigue al pie de la letra las indicaciones no va a tener problemas. Además, en la cita hacemos una limpieza con cepillado mecánico para que la superficie dentaria reciba mejor el producto, tomamos impresione para la confección de cubetas en las cuales marcaremos de que pieza a que pieza debe colocar el agente blanqueador. El paciente se va con un kit de 2 jeringas blanqueadoras, las cubetas con su respectiva cajita de guardado, un cepillo de dientes suave y pasta blanqueadora. Este es un gran TIP, ya que este tipo de pastas funcionan cuando realizamos algún tipo de blanqueamiento para ayudar a mantenerlo, no van a blanquear más, solo ayuda a que perdure en el tiempo. Luego, el paciente regresa para control a las 2 semanas donde se le realiza una topicación de flúor para proteger los dientes.

El blanqueamiento en consultorio, se diferencia en que la carga del agente blanqueador es un poco más alta por ende se ven los resultados de inmediato. Luego de hacer el diagnóstico y cepillado mecánico, procedemos a colocar la barrera gingival para proteger los tejidos blandos, si el paciente refiere u observo algún desgaste dentario o exposición de un cuello dentario coloco la barrera en esa zona también para prevenir molestias. Luego, procedemos a colocar el agente blanqueador que, como dije, posee una carga un poco más alta que el ambulatorio. Cabe aclarar que ambos procedimientos logran blanquear de igual manera pero en el blanqueamiento en consultorio el efecto es inmediato y el ambulatorio es progresivo. Luego de 30 minutos, se procede a retirar el producto y se coloca flúor.

Los cambios con ambos blanqueamientos son hermosos! Como mejora el color de una sonrisa y la autoestima de una persona.

¿Cuánto más aclara un diente?

Que buena pregunta, te explico, el blanqueamiento nunca va a llevar a un diente a un color blanco heladera, lo que hace es llenar de oxígeno a los prismas del esmalte, para no ser tan técnica, hace que las pigmentaciones que se van acumulando en los dientes se vayan, mi diente va a aclarar uno o dos tonos. No más que eso, va a llegar al color natural de mi diente, por eso la referencia que no va a dejarlo blanco heladera. En algunos casos, los blanqueamientos se perciben más que en otros, esto también se debe al color de la piel y de los labios, pero funcionan de maravilla. También influye el tipo de dieta, si soy una persona que consume por ej. mucho café, vino o sea cosas oscuras, puede costar un poco más ver la diferencia, pero eso no significa que no se logre el objetivo. Y esto también sirve para que el tratamiento perdure en el tiempo, no digo que dejemos de consumir café, sino que en el momento del tratamiento hagamos más una lagrima o un café con leche en vez de uno negro, que tomemos vino blanco en vez de tinto, y si nos queremos dar un gustito en este tiempo bebamos agua luego del mismo.

¿Se pueden combinar ambos blanqueamientos o es contraproducente?

Se re puede, es más esto lo aconsejo en pacientes que fuman mucho ya que el cigarrillo tiñe mucho los dientes y se consigue un mejor resultado cambiando las dos técnicas. De igual modo se aconseja en aquellas personas que dejaron de fumar o quieren dejar el hábito, donde los cambios son sorprendentes y hasta los alienta para no volver a fumar por los resultados obtenidos. También a parejas que están por casarse, sus familiares o aquellas personas tienen que asistir a un evento de gala, son los que más lo solicitan y en las fotos se ven divinos, pues con el blanqueamiento en consultorio se logran los efectos inmediatos y con el ambulatorio va a poder sostener el color más próximo al evento.



