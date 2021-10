Dra. Florencia Sartori: la Medicina al servicio de la salud y la belleza

Vengo de familia de médicos y mi padre siempre es mi inspiración. Desde muy pequeña supe que la Medicina era mi vocación, sobre todo porque me gusta ayudar a los otros y no por nada elegí como mi primera especialidad la Cardiología, creo que es sumamente representativa de la vida”, dice con emoción la Dra. Florencia Sartori, médica especialista en Cardiología y Medicina Estética (MN 142858).

¿En qué momento decidió continuar con su formación hacia la Medicina Estética?

Las vueltas de la vida me fueron llevando por otros rumbos. Primero estudié medicina en La Rioja y Cardiología en el Sanatorio Otamendi y ya en mi formación en Europa me empecé a maravillar con los avances de la Medicina Estética. Al regresar me decidí por hacer la especialidad en Medicina Estética en la UBA. Hoy, ambas especialidades son mis pilares y disfruto muchísimo de ellas preocupándome por estar siempre al día con las últimas actualizaciones.

¿Cómo está atendiendo respecto a los protocolos de COVID-19?

En pandemia, al principio estaba embarazada, así que mi rol fue de contención y después también tuve que estar en cuartel, porque voluntariamente me dediqué a dar soporte a los médicos de mi zona y cubrir sector COVID-19 cardiológico en Terapia Intensiva. Realmente fue muy difícil atravesar esta pandemia, muchas emociones, familiares detrás del teléfono durante días con el corazón en la boca, algunos con sus seres queridos de regreso en sus hogares, y otros no. No es fácil dar malas noticias. Respecto a los protocolos, gracias a que trabajo en terapia intensiva, la adaptación en el consultorio de estética fue más fácil, ya tenía el entrenamiento.

¿Cuáles son los proyectos a futuro?

Con mi familia estamos en plena ampliación de nuestra clínica- Sartori Clínica Médica-, que tiene 50 años de trayectoria, Serán más de 4.000 metros cuadradas en una zona estratégica de la provincia de Misiones, en donde vamos a poder dar atención y brindar servicios a toda la comunidad. Mi foco y atención está allí, siempre en dar, por eso estoy acá y este es mi motor para seguir. Es una gran obra que va a beneficiar a mi gente. Me siento muy orgullosa de continuar con este legado de mis padres.

¿Qué tipo de tratamientos ofrece?

Hoy, en Medicina Estética tenemos la posibilidad de tratar a un paciente de manera 360°, de cuidarlo no sólo por fuera sino también por dentro con las nuevas terapias de medicina funcional y por supuesto los productos que día a día van saliendo en el mercado. Son productos fabulosos y que hacen que un paciente pueda verse con 15 años menos en solo una sesión.

Actualmente, estamos con el boom de los bioestimuladores faciales. Hay muchos y son excelentes. Franceses, italianos, hay muchos para bioestimular. Atrás quedaron las caras frezadas y las mujeres y hombres con rostros similares. A mis pacientes les brindo un espacio y experiencia de bienestar en donde se sientan seguros y confiados y sepan que van a ser contenidos, asesorados y van a tener acceso a los mejores productos a nivel mundial.

Datos de contacto: IG: @draflorenciasartori - Mail: [email protected] // Sartori Clínica Médica: Fray Luis Beltran 241. Campo Grande-Misiones. - Tel. +54 3755499177 // Elenice Estética Avanzada: La Rioja 2239. Posadas - Misiones. Tel. +54 3764839494.