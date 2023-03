Dra. María Paola Storni

CREDITO CARAS

1) ¿Que se entiende exactamente por menopausia? ¿A qué edad aparece?

El termino menopausia define al cese fisiológico de las menstruaciones (NO es una enfermedad), durante más de un año, por cese en la actividad ovárica. O sea, es un diagnostico retrospectivo, lo hacemos recién después del año, si bien, en la mayoría de las mujeres va precedida por una serie de cambios físicos, psicológicos y bioquímicos que nos permiten predecirla. Estos cambios se engloban con el nombre de Climaterio o transición menopaúsica, y suelen aparecer 3 o 4 años antes de la menopausia en sí.

La edad promedio de aparición en Argentina es a los 50 años, pero existen muchas variables, dependientes de la etnia, hábitos y demás. La gran mayoría de las mujeres deja de menstruar entre los 45 y 55 años. Por debajo de los 45 hablamos de menopausia temprana y por encima de los 55 de menopausia tardía. El cese antes de los 40 años se denomina Falla Ovárica Precoz y siempre debe ser evaluado y tratado.

2) ¿Cuáles son los síntomas que podemos encontrar en esta etapa?

Los síntomas típicos de esta etapa son:

Alteraciones del ciclo menstrual: aparecen ciclos irregulares, tanto menstruaciones abundantes y más seguidas (de 28, 30 pasar a menstruar cada 20 días x ej) o bien, en una segunda etapa, a espaciarse cada 2, 3 meses hasta su ausencia definitiva.

Sofocos y calores: Existen varias teorías en su producción. La mujer experimenta oleadas de calor y falta de aire, sin modificación de la temperatura u otras alteraciones. Si bien es transitorio, algunas veces son muy seguidos y afectar seriamente la calidad de vida.

Alteraciones del sueño: Cansancio, insomnio en todas sus variedades, apnea del sueño.

Disfunciones sexuales: Falta de deseo sexual, falta de lubricación, dolor, dificultad para alcanzar el orgasmo.

Alteraciones en el estado de ánimo: las pacientes nos dicen “estoy mas loca”, se sienten irritables, ansiosas, angustiadas, hipersensibles. Existe una mayor predisposición a desarrollar depresión en pacientes predispuestas.

Alteraciones en piel, pelo, uñas: mayor sequedad, caída de cabello, arrugas, etc.

Además, en esta etapa existe un aumento de patologías por perdida de los estrógenos, especialmente en los huesos (osteoporosis y sarcopenia), enfermedad cardiovascular, y cáncer de mama y colon.

3) ¿Todas las mujeres necesitan tratamiento?

Todas las mujeres necesitamos algunos cuidados en esta etapa, alimentación saludable, con aporte de Calcio y Vit D, macro y micronutrientes, actividad física, priorizando ejercicios que aumenten masa muscular, abandono de cigarrillo, y gestionar el estrés (puff, súper difícil, pero necesario).También es de consenso general iniciar terapia de reemplazo hormonal local para la vagina y vulva, con óvulos y cremas aplicadas dos veces por semana, ya que sabemos que el 80% de las pacientes tendrá síntomas de atrofia(sequedad, dolor, aumento de infecciones ginecológicas y urinarias, etc.).

Ahora bien, el reemplazo hormonal (el aporte de estrógenos, progesterona y andrógenos) no debe ser dado en todas las mujeres en forma irrestricta, ya que sabemos que pueden, en mujeres con factores de riesgo, aumentar el riesgo de algunas patologías, como enfermedad cardiovascular y cáncer de mama. Entonces, es seguro, tiene muchos beneficios, y es de primera línea para tratamiento de sofocos, osteoporosis, pero debe ser dado a las mujeres acorde a sus síntomas, con una evaluación cuidadosa del riesgo y controles periódicos por su gineco de cabecera. Como decimos siempre “un traje a medida de cada mujer”.

4) ¿Que avances tenemos en esta etapa en los últimos años?

Sabemos que la mujer vive mas de un tercio de su vida en menopausia, por lo cual, la longevidad saludable es una meta cada vez mas cerca. No solo el concepto de no morirse, o no tener una enfermedad grave, sino de tener una calidad igual o mayor que antes. La mujer de 50, 60 años no solo cuida nietos. Viaja, trabaja, se capacita, tiene pareja con una vida sexual activa…. Entonces, desde la ginecología debemos darle las armas para ayudarle a lograrlo.

La ginecología regenerativa es una rama de la ginecología que nos ofrece, a través de la aplicación de técnicas, usadas clásicamente en estética (plasma rico en plaquetas, rellenos, ácido hialuronico, laser, etc…) en genitales externos, lograr mantener el trofismo, la elasticidad y la lubricación que permiten, no solo una vida sexual satisfactoria, sino seguir siendo amigas y disfrutar cada vez mas de nuestro cuerpo. Sumado a todos los avances logrados en terapias de reemplazo hormonal, cada vez más seguras, en dosis mas bajas, con presentaciones cómodas y mínimos efectos colaterales, hoy tenemos los recursos para que nuestras mujeres disfruten de una adultez tardía cada vez mas larga, feliz y plena.

