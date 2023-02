CREDITO CARAS

1985 en la ciudad de Villa Ballester Horacio y Coca fundaron Horacio Duce Propiedades, en donde quien les habla, Cristian hijo menor de la pareja trabajaba con ellos. En ese entonces me llamaba la atención la manera de trabajo de las inmobiliarias en esa época, ya que entraban personas o inversores y no había gran oferta, es decir, se vendía lo que había. Ninguna oficina de esa época se preocupaba por generar material propio para ofrecer, lo que hacía perder muchas ventas, con el paso del tiempo y la llegada de Mercedes (mi esposa y madre de mis hijas) decidimos crear Duce Propiedades, donde nació en la habitación de mis nenas, Sofi y Magui, quienes muy chicas diseñaron la casita para el logo y con Mercedes decidimos ponerle el color amarillo y negro porque pensamos en algo que siempre funcionó, y eso eran los taxis.

El objetivo de anexarle una constructora, era imponer nuestra impronta la que pueda cubrir esa gran preocupación que era la consulta de posibles compradores, con productos que vayan desde los 30000 dólares hasta los 300 si es necesario, pasando desde los mono ambientes hasta los 5 ambientes de lujo, desde José León Suarez hasta Villa Maipú, donde en la actualidad somos líderes. Arrancamos con el apoyo de una pareja de inversores, que hoy consideramos amigos, que venían de otro rubro y confiaron en nosotros, en ese momento dos chicos jóvenes y con muchas ganas. Ese fue el puntapié inicial, su apoyo para poder arrancar con el sueño de poder crear una constructora que acompañe a Duce Propiedades.

Tuvimos que enfrentar momentos muy difíciles de políticas económicas erróneas y la tan complicada etapa del Covid, en la que el rubro pasó un año y medio inactivo y donde nosotros decidimos mantener a todos nuestros empleados (Laura, Aníbal, Jorge y Juan), personas que habían confiado en nosotros desde un principio y no los podíamos defraudar. Es ahí donde se nos viene a la cabeza algo que nos decía Bubi el padre de Mercedes, de no tener todos los huevos en una misma canasta y lo que nos llevó a invertir en restaurantes, hamburgueserías, cervecerías y barbería, que pudieran cubrir y asegurar el trabajo de nuestra gente y la entrega de los proyectos encarados, sin la necesidad de depender de una venta o no, en este momento tan difícil con un dólar altísimo y sin la existencia de créditos. Eso nos permitió en los últimos cuatro años entregar más de 15000 metros cuadrados y unas 150 unidades, e ir en busca de nuevos desafíos como 16500 posibles metros cuadrados en la zona de Pilar o 1000 posibles metros en Devoto, que ampliarían nuestro horizonte de venta y de crecimiento cómo venimos haciendo año tras años y donde la tranquilidad de nuestros clientes e inversores es nuestra prioridad.

Datos de contacto:

Teléfono oficina: 48490126

Facebook: duce propiedades

Instagram: duce propiedades

Web: www.ducepropiedades.com.ar