El Doble Filo de las Redes Sociales: Beneficios y Perjuicios en la Era Digital

Cómo la vida nos puede cambiar en cuestión de "historias" (de 15 a 60 seg). Hoy todo se mide en likes. Actualmente, y ya hace varios años, existen empresas que ya no piden CV (curriculum vitae) a la hora de ofrecer un puesto de trabajo, sino el perfil de Instagram. Las redes sociales han revolucionado la forma en la que nos comunicamos, accedemos a la información y nos relacionamos con los demás. Sin embargo, como cualquier herramienta poderosa, su uso conlleva tanto beneficios como perjuicios. Pueden ser algo beneficioso y positivo para nosotros, pero a la vez destructivo y el mismo infierno si no aprendemos a usarlas. Detrás de un nombre ficticio, cualquiera se anima o se siente con derechos a opinar o decir cualquier cosa sobre la vida de los demás, sin medir consecuencias. Internet es la única creación del ser humano que ni él mismo sabe usar. No tenemos el control sobre la conducta del otro, pero sí podemos educar en su uso. Aprender a poner límites es el primer paso. Sobre todo para no lamentar catástrofes emocionales en un futuro. Su utilización incorrecta o abusiva trae complicaciones a nivel mental y todavía no tomamos dimensión de esto. Aún no vemos las consecuencias que su mal uso provoca en nuestra salud mental, ya que los efectos a nivel cerebral y emocional son a mediano/largo plazo. En consultorio, vemos casos de chicos cada vez más jóvenes que llegan afectados por el mal uso o abuso de redes sociales. Temas como ansiedad, baja autoestima y problemas relacionados con el bullying y el ciber acoso, toman cada vez más protagonismo. Esto tiene que ser un alerta para los padres que aún no saben poner límites a sus hijos en el uso de pantallas. Es el adulto el responsable de controlar y negociar con el menor lo que miran y el tiempo invertido dentro del mundo digital. ¿Cómo jugaban ellos en la época en la que el celular todavía no era una idea posible? Volver a las bases, a lo simple, a lo real es la clave. Que los niños se aburran da lugar a la aparición de la creatividad. Como profesional, siempre recomiendo sacar todo lo que se pueda de adentro del celular, como por ejemplo, volver a la ajena papel, usar despertador físico, todo lo que utilizábamos antes de la llegada de éstos aparatos a nuestras vidas. Como beneficios de su correcta utilización podemos nombrar la conectividad global, ya que han eliminado las barreras geográficas, permitiendo a las personas conectarse con otros de todo el mundo. Y el acceso a la información permitiendo a los usuarios acceder a noticias y contenido de manera rápida y eficiente. La malversación de redes sociales causa ansiedad, ataques de pánico, depresión, aislamiento, dificultades en el sueño, baja autoestima, empeora trastornos mentales existentes, y en los casos más extremos pueden llevar al suicidio. Esto afecta a todas las personas, de todas las edades. Las redes sociales son una herramienta que ofrece tanto oportunidades como desafíos. Es crucial utilizarlas de manera consciente, equilibrando los beneficios con los perjuicios potenciales. Al ser conscientes de los posibles efectos negativos, podemos maximizar el valor de las redes sociales en nuestras vidas. La Salud Mental y el protagonismo que los dispositivos adquieren en nuestra vida cotidiana no es un tema "del momento". Es un tema del que hay que hablar mucho, concientizar, visibilizar y educar. Hay que tomárselo con la seriedad que requiere. Dedicarle tiempo, atención y la importancia que merece. No olvidemos que la vida real sucede por fuera de las redes sociales y pantallas.

