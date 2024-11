El Oficial Gordillo celebra 20 años de humor en el Teatro Ópera

CREDITO CARAS

¿Cómo empezaste en el mundo del humor?

Bueno, yo vengo de Famaillá, Tucumán, y mi familia tiene un almacén, nada que ver con esto. Aunque estudié para ser Analista de Sistemas, siempre tiraba a la comedia, como quien dice "la cabra tira pal monte", fue inutil tratar de complacer a mi padre con un carrera tecnológica ya que a escondidas despuntaba el vicio del humor, la comedia y la actuación.. En vez de programar, me la pasaba haciendo reír a los compañeros. Hasta que un día, de tanto ser “ineficiente” (risas), me echaron del laburo de programador. Y ahí fue cuando dije: “Bueno, ¡es hora de vivir de mi pasión por contar chistes!”

¿Cómo pasaste de eventos pequeños a grandes teatros?

Empecé en fiestas de cumpleaños, bautismos, casamientos… en cualquier lado que me ayudara a pagar el alquiler y los sánguches de milanesa. Luego, pasé a la tele tucumana, después a bares, y cuando menos me di cuenta, estaba en teatros de acá y allá. Un escaloncito tras otro, terminé haciendo temporada en Carlos Paz, donde gracias a Dios me fue muy bien, ¡con premios y todo!

¿Cuántos premios has ganado hasta ahora?

En Carlos Paz gané 9 Premios Carlos en 10 años de temporada, ¡y también un Martín Fierro del Interior! Jamás lo habría imaginado cuando empecé en Tucumán. Pero no me olvido de dónde salí ni del apoyo de mi gente.

¿Qué significa para vos este show en el Teatro Ópera?

Es un sueño. Cumplir 20 años de carrera en un lugar tan emblemático de Buenos Aires como el Teatro Ópera es increíble. Para mí, estos 20 años son 10 en fiestas y 10 en teatros, y todos me ayudaron a llegar acá. Es una forma de agradecer y celebrar con mi público de todo el país.

¿Cómo te sentís con el cariño que recibís en redes?

Increíble. ¡Tenemos un millón de seguidores en YouTube! Es como dice la gente: “Este chico es como el Justin Bieber de Tucumán” (risas). En serio, el apoyo de la gente en redes me impulsa mucho. Saber que no solo en Argentina, sino en otros países de Sudamérica, la gente se ríe conmigo es impagable.

¿Qué le dirías a quienes aún no te conocen?

Les diría que se acerquen al Teatro Ópera el viernes 22 y sábado 23 de noviembre, las entradas las conseguis en Ticketek, y me conozcan. ¡Y ojo que el Oficial Gordillo no perdona! El que no venga quedará detenido, ¡y la fianza son cuatro sánguches de milanesa tucumana! QSL QSL, cambio y fuera.

IG: oficialgordillo