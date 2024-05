El Poder de la Determinación: La Inspiradora Historia de Laura Gómez

CREDITO CARAS

Mi nombre es Laura Gómez, soy contadora. Comencé la carrera después de terminar la secundaria y me gradué a los 33 años. Desde los 25 hasta los 33 años, trabajé como cajera en una cadena de supermercados. A los 29 años, pude independizarme de mis padres y mudarme con mi hija.

Durante ese período, me enfoqué mucho en la universidad. En cuatro años, avancé más que en todo el tiempo que me llevó completar las primeras 20 materias de la carrera. Tener un trabajo estable y mi propio espacio para estudiar cómoda me ayudó a organizarme.

Confieso que durante mucho tiempo me quejé de tener que trabajar en algo que no me gustaba. Sin embargo, siempre supe en el fondo que quería algo propio; trabajar para otro no era lo mío. Aunque no estaba en condiciones de dejar mi trabajo dependiente, un día decidí cambiar mi perspectiva y hacer como si me gustara estar ahí. Mágicamente, la realidad comenzó a sentirse y verse diferente. Desde ese cambio, realmente disfruté el trato con los clientes. Ser amable y sentir que esa energía era recibida del otro lado me brindaba una gran satisfacción diaria. También disfrutaba ordenar la verdulería, mientras lo hacía, sin darme cuenta, visualizaba cada detalle de lo que estoy viviendo ahora. Soñaba despierta con tener mi propio estudio, mis propios clientes, manejar mis horarios y ocuparme de mis prioridades. Además de pensarlo, sentía esa libertad como si ya la estuviera viviendo. Visualizar también me ayudó a distanciarme de las situaciones desagradables, inconscientemente fue un mecanismo de defensa.

Si todavía no sabes qué quieres hacer o qué te apasiona, y quieres tener tu propio emprendimiento, preguntate a vos misma: "¿Qué quiero hacer? ¿Qué me gusta?" Te aseguro que la respuesta aparecerá. Si es necesario, pregúntatelo todos los días. Cuando lo sepas, escribilo y visualizá cada detalle, incluso hacelo todos los días si es necesario.

Confía en vos misma y no escuches ninguna crítica, a menos que esas palabras te ayuden a mejorar. Nadie más que VOS sabe tu verdad. Comenzá con lo que tenés hoy. Yo comencé con una computadora usada y el espacio que me prestaba una amiga colega en su oficina. La clave es confiar en vos misma siempre y seguir tu intuición. ¡Escúchate y cree en vos!

Datos de contacto:

Celular: 1144392227

Mail: [email protected]

Instagram: @lauragomezcontadora

Fotos: Ariel Gómez