En medio de la polémica con Mauro Icardi, se reveló el fuerte mail con el que Wanda Nara sacó a relucir las infidelidades de Maxi López. La realidad es que ambos estuvieron muy distanciados durante mucho tiempo, hasta que decidieron recomponer la relación por sus tres hijos en común: Valentino, Constantino y Benedicto. Sin embargo, la modelo se vio envuelta en otro escándalo mediático al pedir la separación de Icardi. Por eso, volvió a surgir este mensaje que prendió fuego su primera relación.

El mail retro con el que Wanda Nara sacó a la luz las infidelidades de Maxi López

En los últimos días, Wanda Nara filtró picantes chats con Mauro Icardi. En los mismos, se lo nota a él desesperado por recomponer la relación con la modelo, mientras ella estaba negada a volver. Ante esto, el futbolista apuntó contra la China Suárez y L-Gante, nueva pareja de la conductora. Sin quedarse callada, Wanda decidió presentar una denuncia por hostigamiento contra su exmarido, aseguró que le debía mucha plata y que se encontraba en una relación con la actriz.

En este contexto polémico, Rodrigo Lussich recordó un mail enviado por la modelo hacia Maxi López. El mismo fue la gota que rebalsó el vaso para que la relación se terminara en 2013. “Wanda le reclamó y especificó 7 infidelidades por mail. Eso a ella le permitió la venganza de irse con su amigo Mauro Icardi. Gracias a una actitud detectivesca logró establecer cada una de las infidelidades de él”, apuntó el periodista.

Sin dudarlo, lo mostró. "Me demostraste que me querés seguir cag..., como el día que te cog... las tro... con N... en la quinta, como el día que te llevaste put... a un barco un fin de semana y me dijiste que estabas concentrado, como cuando te cog... en mi casa a la empleada y nos denunció por violación, como cuando con mi mamá te encontré con prostitutas en el departamento de tu representante, y están de testigos todos tus compañeros que están ahí con vos", comienza el mail del 8 de diciembre de 2013.

En esa línea, continuó: "Como cuando nos dejaste en un hotel en Barcelona y te fuiste con una mina. Como cuando me senté a hablar con esa italiana que dicen que está embarazada y me contó que hace dos años te la cog..., cortaste cuando nació Benchu y después seguiste buscándola, si algo no recordás tengo las pruebas de cada cosa". Finalmente, la modelo cerró tajante: "Me olvidaba de la brasilera con la que saliste en Brasil cuando Valu era bebé. Yo todos estos años lo único que hice fue cuidar a mis hijos, llorar, sufrir y tratar de salvar a mi familia. Ahora se terminó".

La reunión entre L-Gante, Wanda Nara y Maxi López

El mail retro de Wanda Nara a Maxi López trajo recuerdos de uno de los primeros escándalos que protagonizó la modelo. Luego de esta relación, apareció Mauro Icardi con el que ahora se encuentra en una fuerte disputa. Los usuarios de las redes sociales quedaron sorprendidos con el mensaje que ella había escrito, pero otros la comprendieron. En la actualidad, Maxi y Wanda tienen una buena relación, tanto que hubo una reunión que compartieron en sus cuentas de Instagram.

