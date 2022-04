CREDITO CARAS

- ¿Cómo nace Eliana Castillo Eventos?

Eliana Castillo - Event & Wedding Planner, nació hace poco con esta Marca Comercial, pero mi pasión por los eventos, comenzó organizando mi boda. En el 2016 me casé, momento que no creí que llegaría, ya que convivíamos hacía muchos años. Como no contábamos con mucho tiempo para organizarlo, (ya que lo organizamos en 3 meses) decidí encargarme sola de todo, alquilar el vestido, comprar los zapatos, buscar centros de mesa, entre otras cosas. Amé organizarla, pero no porque fuera mía, sino porque me di cuenta que ese mundo me gustaba. Igual no salió como esperaba, pero sí fue una noche mágica para nosotros, y eso fue lo que importó. Decidí entonces volver a la facultad a estudiar, al principio condicionada por mi edad, e incluso con 3 hijos que me demandan mi tiempo y amor. Pasaron los años con un grupo de profesores y compañeros maravillosos que hicieron que el tiempo volara. Cada vez adentrándome más en los eventos, también a la par realicé una Maestría Internacional en España, porque sabía que hoy la preparación es fundamental, las parejas o clientes que me buscan, tienen más expectativas, buscan experimentar nuevas sensaciones, una vivencia distinta y especial en cada evento que realizan. De a poco fue naciendo esta empresa que hoy va en crecimiento, donde puedo decir que si se puede ser emprendedora, madre y tener una familia. Busco que las personas que me contratan para una boda o un evento se sientan acompañadas en todo momento, logrando superar sus expectativas y poniendo una impronta de ellos en cada evento que realizo.



- ¿Qué servicios ofrecen?

Dentro de los servicios podés encontrar los siguientes: La Organización Integral del Evento: En este tipo de organización me encargo de todo, junto a mi equipo estaremos desde el antes, durante y después de su evento. Organización Parcial del Evento: Cuando ya tienen algunos servicios contratados, me encargo de planificar y coordinar aquellas cosas que aún no están. Acá ofrezco la posibilidad de hacer un presupuesto más personalizado, no es lo mismo que un cliente me contrate cuando ya tienen 3 o 4 proveedores, a tener el salón o lugar elegido, cambia bastante. Coordinación el día del evento: Hay personas que empiezan a organizar todo, y se dan cuenta que están desbordados y ese día de la boda, los quinces, el cumpleaños o evento corporativo, quieran disfrutarlo, y no estar ocupándose de recibir invitados, de ver quienes confirman, de que todo salga como lo planificaron, entonces les ofrezco la posibilidad de coordinar todo lo que contrataron. Asesorías: Hay muchas personas que llegan a mí, y que dada la situación económica del país, no pueden afrontar contratar a una organizadora, es por ello que en este tipo de servicio les ofrezco las herramientas para que puedan realizarlo solos.



- Hay una gran interacción con el cliente y sus necesidades ¿Qué experiencia buscan brindarles?

Como bien dije antes, mi objetivo es que puedan disfrutar de su evento, sea cual fuere. Ofrezco un servicio personalizado a cada pareja, cada cliente que me llama, veo que necesidad tiene en cuanto a mis servicios, entonces buscamos juntos el que más se amolde a sus necesidades. Mi mayor deseo es poder superar sus expectativas, donde vivencien cada evento que realizo como si ellos lo hubiesen organizado. Creo fielmente que cada cliente es único, especial y merece toda mi atención.





- ¿Cuáles son las mayores satisfacciones que les da su trabajo?



Lograr el objetivo de cada evento realizado. Amo ver a las personas que me contratan y sus invitados, disfrutar ese día, sabiendo que todo salió como quisieron y soñaron.



- ¿Qué es lo que se viene en la empresa? ¿Cómo se ven en el futuro?



Siempre busco mejorar en lo que hago, trato de especializarme cuando puedo. En cuanto a la parte de Wedding Planner, realicé unos cursos de Asesoramiento de Imagen, para poder brindar a las novias, damas de honor, y a las personas que me buscan, asesorías como un plus en mis servicios. En un futuro espero poder seguir creciendo, sumando nuevas personas al team, creo que hay mucho para hacer y para aprender. Lograr que aquellas personas que trabajan conmigo puedan crecer en esta profesión que sigue en auge.



Mail: [email protected]

Tel: 0351-156165722

Web: www.elianacastillo.com

IG: elianacastillo.eventos

F: https://www.facebook.com/Eliana.Castillo.Eventos