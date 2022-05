Eliana Castillo Wedding Planner

CREDITO CARAS

Hola! Mi nombre es Eliana Castillo soy Organizadora profesional de Eventos, y realice cursos de Asesoría de Imagen, con la finalidad de poder ayudar a las novias que me contratan como Wedding Planner a elegir su vestido, un tema que nos suele dar varios dolores de cabeza con solo pensarlo. Y hoy te ofrezco un poco de lo que solemos determinar en nuestras reuniones.

Como sabes, cada novia es única, tiene su estilo, personalidad y presupuesto. No por ello vas a dejar de conseguir un vestido donde te veas como reina esa noche mágica que es tu boda. Muchas chicas llegan a las tiendas sin tener una idea de cómo quieren su vestido o que les puede quedar bien según su cuerpo. Los colores son distintos, hay con piedras, minimalistas, algo de encaje, hay muchas opciones. Pero ¿cuál es el indicado para vos? ¿Sabías que hay tantos vestidos de novias como cuerpos reales?

Primeramente, te invito a que consideres que TODAS TENEMOS DISTINTOS CUERPOS Y QUE LA DIVERSIDAD TE HACE ÚNICA, más allá de esto, sé que todas en algún punto sentimos que está mal tener kilitos de más, piernas muy flacas, espaldas más grandes, caderas más pronunciadas, y muchas trabas y etiquetas que solas nos ponemos. Esto suele pasar porque comparamos nuestro cuerpo con el de otra, y lo peor, vamos a tiendas de ropa y no encontramos talle que nos guste como nos quede.

Por eso hoy, antes de ir a buscar tu vestido de novia, te invito a mirar la parte del vaso que está lleno y consideres una que sea la que más te gusta…puede ser tu cara, tus piernas, tu espalda, etc. Eso que te gusta, es lo que quiero que resaltes con tu vestido, y cuando busques vestir una prenda. Tu objetivo quiero que sea de ahora en más, centrar las miradas en esa parte que amas. Si la tu respuesta fue la espalda, pedí aquellos que tengan espalda abierta, los que vienen con tul medio transparentes; en cambio si son tus piernas, juga con los tajos en los costados, en lucir unos hermosos zapatos altos que llamen la atención; si pensaste en tu cintura, dale más atención a través de un cinturón o un color que resalte. Y así puedo seguir asesorando en miles de puntos a favor que todas tenemos y en poner ese punto focal en esa parte de tu cuerpo. Otro punto importante, tenes que sentirte cómoda, es lo principal, son muchas horas y las fotos son eternas. No busques vestidos que te aprieten tanto donde no podes respirar, si bien es cierto que, con los nervios, varias bajan unos kilitos, la realidad es que a los vestidos en las distintas pruebas lo van retocando.

Busca un vestido que te guste a vos. Por ahí nos dejamos influenciar por amigas o familiares con las que vamos a hacer nuestras pruebas de vestido y no coincide con tu esencia. Un gran error!!! y muchas lo cometen, después nos arrepentimos y ya estamos muy jugadas con los tiempos para cambiarlo, o bien, terminamos gastando un dineral cerca de la boda que no teníamos pensado y el presupuesto original se nos va por las nubes. Pensa que ese vestido es tuyo, vas a usarlo únicamente vos.

El estilo de la boda que tienen pensado realizar. Esto también depende de la personalidad, pero ya de cada pareja, si tenemos un estilo muy minimalista en nuestra boda, sabemos que el vestido tendrá que ser así, o en líneas simples, nada muy ornamentado. Si, en cambio, es súper romántico, sabemos que los encajes sutiles van muy bien. Una boda muy campestre que está muy de moda, no coincide con tanto encaje, mi consejo, busca una onda boho, algo más descontracturado. Sobre todo para bodas de día.

Como ves, hay cosas que podes definir y tener en cuenta antes de ir a buscar tu vestido, pero si todavía sigues indecisa, te puedo ayudar con mis servicios de Asesoría de Imagen para Novias. Como vos, varias novias tuvieron una reunión conmigo donde hacemos una entrevista personalizada, viendo tu morfología corporal, tu estilo, tu colorimetría y complementos ideales para usar en tu Boda. Se realizan dos encuentros virtuales donde solo estaremos vos y yo, luego una entrega vía mail y/o WhatsApp de un Brief personalizado solo para vos. ¡¡Te espero!!

Mter. Castillo Eliana L.

Event & Wedding Planner - Asesora Profesional de Imagen

Mail: [email protected]

Tel: 0351-156165722

Web: www.elianacastillo.com

IG: elianacastillo.eventos

F: https://www.facebook.com/Eliana.Castillo.Eventos