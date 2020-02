Eliana Pozzi: maquilladora profesional

¿Qué la llevó a emprender un negocio por cuenta propia?

En principio, salir de mi zona de confort en un trabajo estable y saber que podía valerme por mi misma. Tenía la necesidad de sentirme libre e independiente y crecer profesionalmente.

¿Qué diferencial aporta la mujer a la hora de liderar un proyecto?

Las mujeres tenemos algo extra que tiene que ver con la intuición. Nos conectamos con las emociones del otro, empatizamos y somos más pasionales. Creo que esto, cuando lidera una mujer, se nota en cualquier ambiente.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

Mi mayor éxito fue abrir mi propia escuela de maquillaje en plena crisis económica. Arriesgué lo último que tenía y, simplemente, actúe. Aún con miedos salí adelante sin dejarme llevar por comentarios negativos sobre la situación que vivíamos en ese momento.

¿Cuál fue el fracaso del que más aprendió?

No lo viví como fracaso, pero si he tenido clases y talleres donde sentía que no estaba a la altura de las expectativas en cuanto a la perfección de las técnicas, al punto de querer dejarlo todo.

Las redes influyen mucho, pero cuando vi todo lo que había logrado, sentí que el verdadero secreto es ser uno mismo y entender que cada uno tiene algo diferente que dar. Lo más importante es estar en paz con lo que uno hace, dar lo mejor de sí siempre.

¿Cuánto pesa la comunicación en su plan de negocios?

La comunicación es fundamental. Hoy en día no basta con tener un negocio a la calle, hay que estar cibernéticamente activa, ya que la mayoría de las personas consultan y toman turnos por medio de la web.

