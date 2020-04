Elsa Gallardo: Neurocoach Profesional y líder de Red Liderando Essen

¿Qué la llevo a emprender en un multinivel marketing?

Lo que me impulsó a emprender dentro de la empresa Essen fue saber que sus valores y misión están alineados con mi filosofía de vida. En poco tiempo he logrado extraordinarios resultados que me han permitido liderizar a un gran equipo de trabajo que al igual que yo creemos en esta nueva modalidad de hacer negocios.

¿Qué diferencial aporta una Mujer a la hora de liderar?

Las mujeres hoy somos valoradas, respetadas y reconocidas por nuestras habilidades y capacidades para los negocios. Nuestro liderazgo lo construimos desde los valores como pasión, humildad, crecimiento y compromiso. Somos de acciones concretas y resultados medibles. Además somos determinantes en cada decisión que tomamos. Nunca nos rendimos. La mujeres siempre somos ejemplo de fuerza, firmeza y visión.

¿Cuál fue su mayor caso de éxito?

Mi mayor caso de éxito ¡SOY YO!, las circunstancias que me han tocado vivir, me conllevaron a un despertar de conciencia, para tomar el timón de mi vida y decidir lo que realmente quería ser y la huella que quería dejar en este mundo. Desde ese despertar prioricé cultivar mis conocimientos para poder contar con las herramientas necesarias para construir el éxito de mi vida.

Lo he logrado, pero sigo construyendo. El éxito no tiene formula, solo hay que trabajarlo. Un éxito reciente es que cuento con mi propia oficina en GMG Coworking desde donde lidero el trabajo con todo mi equipo y fortalecemos nuestro negocio. Grandes logros!!!

¿Y el fracaso del que más aprendió?

Yo particularmente considero que el fracaso no existe, nos toca vivir ciertas experiencias no deseadas, pero que en gran medida somos responsables de ellas, son la consecuencia de nuestras propias decisiones.

¿Cuánto pesa la comunicación en su plan de negocios?

La forma de comunicarnos ha cambiado, por esta razón he incorporado a mi negocio el neuromarketing y a las neuroventas. Nos ha tocado conocer el verdadero comportamiento del cliente para poder ofrecerles grandes beneficios a través de nuestros productos. En mi caso yo ofrezco salud y buena alimentación al preparar las comidas en las cacerolas de Essen, siempre recordándoles que el cocinar nos hace bien

Datos de contacto: cel: 1164103062 // Dirección: Moreno 1808, 1er piso CABA.

