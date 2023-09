Eneagrama: Descubriendo tu Esencia

CREDITO CARAS

Nati, ¿Qué es el Eneagrama y por qué es tendencia en la actualidad?

El eneagrama es una herramienta de autoconocimiento que nos permite entender por qué actuamos como actuamos.

Desde esta disciplina se sostiene que la persona nace con una esencia, pero a medida que crece y se inserta en el sistema familiar, escolar y social, la adapta desarrollando diferentes comportamientos que terminan de forjar su personalidad.

La gran riqueza del eneagrama es poder analizar si esa personalidad que desarrollamos a lo largo de nuestra vida está en coherencia con lo que nosotros somos. Dicho de una manera sencilla: ¿Vivimos nuestra vida o la vida que los demás quieren que vivamos?

Hoy en día, el eneagrama es tendencia en lo individual pero también en las organizaciones, en todo lo relacionado con liderazgo, formación y desarrollo de equipos.

Básicamente, el eneagrama habla que existen 9 eneatipos (tipos de comportamiento) y que todos nacemos con uno de manera más acentuada, pero que los otros 8 también influyen en nuestro comportamiento haciéndonos únicos. Para ser más clara, todas las personas que nazcan con un determinado eneatipo van a tener maneras de comportarse similares, pero en la conjunción de los demás atributos va a residir la diferencia y lo va a hacer único.

¿Podrías describir cuáles son esos 9 eneatipos?

Los diferentes eneatipos son:

El Organizador: busca la perfección. Es idealista, racional, decidido, planificador, detallista, disciplinado. Crítico y controlador. Quiere ser mejor El Servidor: busca obtener amor. Empático, dedicado a los demás, cariñoso, perceptivo. Manipulador, sobreprotector, posesivo. Quiere dar mejor El Realizador: busca que lo valoren. Es activo, productivo, emprendedor, orientado al éxito, arriesgado. Competitivo, materialista. Quiere hacer mejor El Creador: busca atención. Es original, diferente, inspirador, auténtico. Dramático, comparador, caprichoso. Quiere vivir mejor El Observador: busca sabiduría. Es estudioso, independiente, analítico, lógico. Distante, desconfiado. Quiere entender mejor El Colaborador: busca seguridad. Es leal, responsable, comprometido, confiable. Inseguro, preocupado. Quiere cumplir mejor El Animador: busca vivir a pleno. Es optimista, divertido, ingenioso, amigable. Impulsivo, superficial, impaciente. Quiere disfrutar mejor El Luchador: busca ser respetado. Es fuerte, seguro directo, protector. Dominante, insensible Quiere poder mejor El Pacificador: busca paz interior. Es conciliador, paciente, receptivo. Cómodo, evasivo, displicente. Quiere estar mejor

¿Cómo ayuda el autoconocimiento de nuestra propia personalidad para fortalecer aspectos y/o realizar cambios?

Siempre digo que no podemos gestionar lo que no conocemos. Para evolucionar hacia la vida que queremos tener, necesitamos conocernos y parte de ese conocimiento está en entender cómo nos comportamos. No es casual que algunas personas sean más adversas al riesgo y les cueste tomar decisiones, y otras lo hagan de manera natural.

Cuando trabajamos con eneagrama, hacemos un test de 270 afirmaciones que nos permite conocer cuál es el eneatipo predominante de la persona y cómo están influyendo los demás. Ese test es una foto del momento actual y nos revela cuáles son las fortalezas que tiene la persona, sus talentos y los patrones de comportamiento en los que se siente cómoda. Pero también nos muestra aquellos aspectos que la persona no ha logrado desarrollar o que, si los desarrolló, lo hizo tomando la parte negativa. Tomar consciencia de esto nos permite hacer foco en trabajarlo para realizar los cambios que queremos.

Otro aspecto importante del eneagrama es comprender que las decisiones que tomamos, las relaciones que tenemos con los demás, la forma en que enfrentamos los conflictos, lo hacemos desde nuestra personalidad. Y este no es un dato menor. Nos pasamos la vida intentando justificar nuestro accionar o preguntándonos “qué hubiera pasado si…” Y en realidad lo que deberíamos hacer es aprender a aceptarnos como somos y actuar en consecuencia. El tema es que si no nos conocemos, no lo podemos hacer.

Desde el eneagrama, se realiza una invitación a conocerse y a aceptarse.

