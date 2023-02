Dra. Giselle Fernández: “Es posible alinear tus dientes y conservar la estética“

CREDITO CARAS

El sistema de ortodoncia invisible, es uno de los tratamientos más elegidos hoy en día por aquellos pacientes que desean realizarse tratamiento de ortodoncia y quieren conservar la estética.

Les cuento las ventajas de está ortodoncia.

No hay urgencias (no duele)

Es predecible, podemos saber cómo va a estar terminado el caso del paciente e ir viendo su evolución, esto es a través de un sistema digital llamado render.

Son higiénicas, las placas se pueden retirar para comer, o cuando se desee, se utilizan 22 hs diarias.

Cuando viene el paciente a la consulta, le tomo fotos bucales y faciales, les pido unos estudios radiográficos, una vez que tenemos todo esto más una impresión digital que se realiza en unos pocos minutos, ya envío a conformar las placas alineadoras.

Una vez colocadas las placas, esta se cambian cada 15 días (es importante saber que con cada cambio de placa se produce un movimiento dentario)

Dependiendo el caso del paciente, el tratamiento se clasifica en full, médium y fast (esto indica el tiempo que va a utilizar el paciente la ortodoncia)

Dependiendo cada caso es el tiempo de tratamiento, aproximadamente puede ir de 6meses a 2 años de tratamiento.

Es el tratamiento más elegido hoy por su eficacia en alinear los dientes y fundamentalmente por su estética.

Algo importante, también puede realizarse este tratamiento de ortodoncia en niños y adolescentes.

Cabe destacar, que es uno de los tratamientos más elegidos en los adolescentes ya que no quieren usar los famosos braketts.

Los alineadores invisibles son un tratamiento de ortodoncia invisible con los cuales podes lograr resultados increíbles , ni estando muy cerca te vas a dar cuenta que alguien los tiene puestos .

Hoy en día es posible tener la sonrisa que tanto deseas.

