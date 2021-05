Eugenia Flores: Dándole valor a tu imagen y diseños

Eugenia Flores es una profesional de la imagen que se ha especializado como directora de arte y diseñadora de indumentaria en la Universidad Belgrano. Con amplios conocimientos en el rubro del diseño, ella cuenta con diversas especializaciones en el país y en el exterior, marcando camino en las nuevas tendencias. Hoy nos cuenta más sobre su espacio y como ayuda a sus clientes a lograr una identidad fuerte y propia.

“La marca nació en Tucumán y comenzamos a inmiscuirnos en nichos donde buscábamos solventar la necesidad del cliente. Primero con el atelier de vestidos de noche y posteriormente con la división uniformes corporativos”, destaca Eugenia.

Actualmente, ella cuenta con tres unidades de negocios: el atelier de vestidos de novia; diseño de uniformes corporativos y consultoría empresarial. “Nos especializamos en identidad e imagen corporativa. Nuestros clientes son pymes y multinacionales que buscan mejorar en estos aspectos”, destaca.

¿Cuál es su formación académica?

Me especialicé como Execurive MBA (Master Business Administration) y Aden Internacional Business School con título de Eucent Business School – Universitat Politécnica de Catalunya.También en Marketing, innovación y negocios digitales, en conjunto con estrategias en Business Managment, Managment Development y Managment Skills en The George Washington University School of Business. A su vez, también cuento con estudios en Auto - Gestión; Desarrollo del Talento; Equipos de trabajo colaborativos; Negociaciones exitosas y resolución de conflictos. Esta certificación es otorgada por Aden Internacional Business School y Projetc Managment Institut.

¿Cuál es el valor agregado que tienen sus uniformes?

Nosotros diseñamos exclusivamente para cada cliente, elegimos en conjunto diseños y textiles. Cada matriz y moldería se customizan para cada empresa.

¿Cómo se han reinventado con la pandemia?

En la pandemia observamos que nuestros clientes, especialmente de la división de uniformes, necesitaron más que nunca comunicar los valores de sus marcas para diferenciarse. Como así también, optimizar los recursos de su equipo con prendas de calidad y darles un incentivo en un contexto de incertidumbre. Por eso nos enfocamos en esas aristas con nuevas propuestas, continuando la producción en una época muy difícil.

¿Cuál consideran que es su diferencial en el mercado?

Las empresas que requieren nuestros servicios buscan alta calidad y diferenciación. Entienden perfectamente que su imagen corporativa es sumamente importante y al personalizar nuestro producto valoran ese diferencial.

¿Qué experiencia buscan brindarles a sus clientes?

La experiencia es muy buena con los empleados y las áreas jerárquicas de cada compañía, desde trabajar juntos en el diseño hasta la metodología de entrega. Todo se adapta al cliente, según sea el rubro en el que se desarrolle.

¿Cuáles son las tendencias en el rubro actualmente?

En la división novias, todo tiende a lo sobrio y sencillo. En uniformes, se busca optimizar los recursos al máximo, buscando géneros que sean cómodos, versátiles y duraderos.

¿Cuáles son las problemáticas más comunes por resolver?

Las diferencias etarias y saber combinar comodidad con practicidad. Somos especialistas en generar más que uniformes, queremos prendas que identifiquen a la marca, que comuniquen sus valores, pero que además sean apropiadas y bien llevadas por los equipos de trabajo.

¿Cuál es el vínculo que se genera con el cliente?

Es fantástico, nos caracterizamos por ser muy condescendientes, ya que se genera una relación de mucha confianza y empatía mutua.

¿Cómo te proyectas a futuro?

Estamos en un proceso de expansión y crecimiento. Nos proyectamos de gran manera, buscando ampliar aún más nuestra cartera de clientes. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a través de ese medio, comunicarse con nosotros.

Datos para saber más : E-mail: contacto@eugeniaflores.com.ar - Cel: +5493816249494- Oficinas comerciales: Altercity Business Park, Av. Pte. Perón 2300, Yerba Buena. Tucumán // www.eugeniaflores.com.ar - Instagram: @eugeflores - Facebook fan page: Eugenia Flores - TikTok: @eugiflores Fotografías: Hugo Mirabal, Instagram: @hugomirabal